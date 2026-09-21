Volga K50 стал победителем премии «Внедорожник года»: чем кроссовер впечатлил экспертов

Флагманский кроссовер Volga K50 стал победителем премии «Внедорожник года 2026» в категории «Полноразмерные кроссоверы». Решение приняло экспертное жюри. Всего за победу в десяти категориях премии соревновались 39 моделей.

Премия была учреждена журналом «Клуб 4х4» в 2005 году. За более чем 20 лет она превратилась в одно из значимых событий российского автомобильного рынка. Победителей в каждой категории выбирают по итогам двух независимых оценок — Экспертного и Большого (народного) жюри.

«Победа в премии „Внедорожник года“ по версии Экспертного жюри — ценная награда для нас. Volga K50 создается с особым вниманием к комфорту и технологичности, и признание автомобильного сообщества доказывает, что ценности, заложенные в ДНК бренда, отвечают реальным ожиданиям российского рынка», — прокомментировала глава бренда Volga Татьяна Фадеева.

Volga K50 создан на платформе D-класса. В компании утверждают, что модель объединяет функциональность с современными технологическими решениями. Салон кроссовера, как отмечает производитель, является одним из самых просторных и функциональных в своем классе. В модельном ряду бренда автомобиль занимает флагманскую позицию.

Во всех комплектациях кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л. с. Двигатель работает в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Кроме того, для автомобиля предусмотрена адаптивная подвеска.

В оснащение Volga K50 также входят системы безопасности и электронные ассистенты. По заявлению бренда, они призваны обеспечить высокий уровень безопасности во время управления автомобилем. Отдельное внимание уделено оборудованию для водителя и пассажиров.

Передние кресла получили функции вентиляции, массажа и памяти настроек. Спинка второго ряда имеет электрическую регулировку угла наклона. Помимо этого, автомобиль комплектуется аудиосистемой с 12 динамиками.

Фото: Автоновости Дня

Полный пакет «зимних» опций включен в базовую комплектацию Volga K50. В компании подчеркивают, что этот набор предназначен для эксплуатации кроссовера, в том числе в суровых климатических условиях нашей страны.

Ранее Volga рассказала об антикоррозийной обработке кузовов и заводских проверках автомобилей на предприятии в Нижнем Новгороде. Полный цикл производства машин возрожденной марки включает сварку, окраску и сборку.

До этого аналитики назвали Volga K50 самой популярной моделью бренда с момента начала продаж. Вторую строчку по объему реализации занял среднеразмерный кроссовер Volga K40.

Автор: Иван Бахарев