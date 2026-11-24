Компания Audi разработала концепцию необычной системы управления автомобильными функциями и подала соответствующую патентную заявку. Решение позволит сохранить минималистичный интерьер и одновременно использовать привычные физические кнопки, которые смогут убираться за экран мультимедийной системы, сообщает Motor1.com.

Согласно документу, панель получит электропривод и разместится за нижней частью центрального дисплея. При необходимости она будет выдвигаться под экран, а затем возвращаться в скрытое положение. Сам дисплей при этом останется неподвижным.

Активировать механизм можно будет тремя способами. Панель сможет автоматически «выезжать» после запуска автомобиля, появляться по голосовой команде или реагировать на жест водителя.

Даже когда панель скрыта, доступ к её функциям сохранится через сенсорный экран. На дисплее будет появляться виртуальная версия блока управления, причём элементы на ней расположат в том же порядке, что и физические клавиши.

В Audi также рассчитывают освободить дополнительное пространство на экране. К примеру, во время просмотра видео часть органов управления можно будет перенести за пределы дисплея и использовать для этого физические кнопки.

Фото: Автоновости Дня

На отдельных серийных автомобилях Audi уже вновь появляются обычные кнопки и регуляторы. В частности, новый электромобиль Audi A2 e-tron, выпускаемый в Ингольштадте, получил традиционный регулятор громкости, четыре отдельные клавиши стеклоподъёмников и небольшое колёсико для управления стеклоочистителями.

При этом в Audi Q7 и SQ7 2027 модельного года климатическая система и регулировка направления воздушных потоков управляются только через сенсорный экран. Такой же принцип использован во флагманском Audi Q9. Его салон оснащён тремя дисплеями диагональю 12,3, 14,5 и 12,3 дюйма, предназначенными соответственно для приборной панели, мультимедиа и переднего пассажира.

У патентуемой системы есть и возможный недостаток. По оценке издания, подвижные элементы делают конструкцию сложнее по сравнению с обычной стационарной панелью и могут повысить риск неисправностей.

Сейчас разработка находится на стадии патентной заявки. Audi пока не подтверждала планы по установке системы на серийные автомобили и не объявляла сроки её появления.