Фиттипальди: успех Антонелли вдохновит очень многих людей

В декабре Эмерсону Фиттипальди исполнится 80 лет. 10 сентября 1972 года в Монце он завоевал свой первый титул в возрасте 25 лет, 8 месяцев и 29 дней и стал самым молодым чемпионом мира. Его достижение оставалось рекордным 33 года — до 2005-го, когда его превзошёл Фернандо Алонсо.

В интервью Gazzetta dello Sport Фиттипальди высоко оценил Кими Антонелли. Итальянцу осталось сделать один шаг, чтобы повторить достижение своих знаменитых предшественников.

Вопрос: Кими может стать чемпионом мира уже в следующий уик-энд в Мехико или, может быть, в Интерлагосе, тем более что бразильская трасса ему очень нравится. Какой совет вы бы ему дали?

Эмерсон Фиттипальди: Ему нужно сохранять спокойствие. Никаких проблем, он заслуживает титула и завоюет его. Хотя я уверен, что советы ему не нужны, ведь он уже очень зрелый профессионал, но всё-таки скажу, что сейчас важнее всего сосредоточиться на том, чтобы финишировать в каждом Гран При. Если ему и нужно поставить перед собой какую-то цель, то сейчас важнее просто подниматься на подиум, чем стремиться к победам. Это уже не столь обязательно.

Вопрос: Что вы можете сказать об этом гонщике?

Эмерсон Фиттипальди: Его потенциал был вполне очевиден ещё в те времена, когда он выступал в картинге. Талант Кими раскрылся невероятно рано, и с тех пор скорость его только растёт. Также я думаю, что это во многом заслуга его отца, Марко Антонелли, который очень хорошо разбирается в автоспорте, и его отличает очень сбалансированный подход.

Вопрос: То есть, ему удавалось очень правильно развивать талант Кими…

Эмерсон Фиттипальди: Совершенно верно. В этом году в Монце дарование Антонелли проявился в полной мере несмотря на колоссальный прессинг. С ним связано так много ожиданий, и это мне напомнило, как я впервые выступал в Бразилии, уже став чемпионом мира. Это было в 1973 году, и мне тогда было невероятно трудно сохранять концентрацию.

По словам Фиттипальди, Антонелли сумел выдержать давление и справиться с ним, что особенно впечатляет с учётом его возраста. Сейчас гонщик находится в выгодном положении: Mercedes располагает отличной машиной, превосходящей по скорости технику большинства команд.

В пользу Антонелли складывается сразу несколько факторов. Однако, как отметил Фиттипальди, с началом гонки всё начинается заново, а действия Кими на трассе уже говорят сами за себя.

Вопрос: Вы предполагали, что он проведёт этот сезон столь успешно?

Эмерсон Фиттипальди: Если честно, нет. Потому что Джордже Расселл очень хороший гонщик, я и думал, что у них будет примерно равный счёт. Согласен, в этом году Расселлу часто не везло, многое было против него, но правда и то, что Кими часто опережал его в квалификациях. Готов признать, этого я не ожидал.

Фиттипальди напомнил, что в последний год, когда напарником Расселла в Mercedes был Льюис Хэмилтон, Джордж выступал лучше него. Теперь же Расселл оказался в ситуации, когда ему не удаётся одолеть Кими.

Вопрос: Что ещё вас поразило?

Эмерсон Фиттипальди: Об этих двух моментах я уже говорил, но повторю: то спокойствие, с каким Антонелли практически всегда реагирует на прессинг, и его скорость в квалификациях.

Вопрос: Как вы оцениваете влияние и последствия столь раннего успеха Кими?

Эмерсон Фиттипальди: Прежде всего Италия наконец-то, спустя 70 с лишним лет после титула Альберта Аскари, вновь получит чемпиона мира – и это прекрасно! В целом я считаю, что Кими – великолепный посол Италии и всего нашего спорта! Он очень позитивный чемпион, поэтому сможет вдохновить и мотивировать очень многих.

Фиттипальди также отметил манеру поведения Антонелли и его вежливость. Он уверен, что успехи Кими могут побудить многих родителей отдать детей в автоспорт — не только в Италии.

Вопрос: Можно ли провести сравнение с Бразилией, где после вас в Формуле 1 успехов добились Нельсон Пике, Айртон Сенна, Рубенс Баррикелло, Фелипе Масса…

Эмерсон Фиттипальди: Да, в Бразилии спустя годы после моего чемпионства действительно сложилась похожая ситуация. А меня в своё время вдохновляли победы Хуана Мануэля Фанхио, который был другом моего родного дяди, Чико Ланди. Теперь все знают, сколько Кими Антонелли лет, и я думаю, что ему обеспечена любовь будущих поколений.