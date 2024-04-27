Услуги по обслуживанию автомобилей в России значительно подорожали

Российским водителям приходится тратить в среднем 9,4 тысячи рублей на ремонт и обслуживание машин, сообщает информационный портал «Газета.Ru», ссылаясь на слова директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой.

По мнению экспертов, стоимость ремонта автомобилей в стране увеличилась, и здесь есть несколько причин такого изменения. Одна из ключевых - изменение структуры среднего чека. Российские автовладельцы выделяют больше средств на запчасти и услуги. Кроме того, сам процесс ремонта становится более сложным, что требует больше времени от специалистов. Это привело к увеличению расходов на одного клиента примерно на 12%.

Татьяна Овчинникова отметила, что средний возраст автопарка в России увеличивается. Стоимость новых автомобилей сегодня довольно высока, и не каждый может позволить себе приобрести новую машину. Поэтому в последнее время в стране наблюдается тенденция к продлению срока эксплуатации автомобилей, и владельцы готовы тратить деньги на их ремонт. Также отмечается, что россияне стали более ответственными в плане регулярного обслуживания своих транспортных средств.

Популярность услуг автосервисов значительно возросла, что сказывается на стоимости обслуживания. В стране чувствуется дефицит автосервисов и недостаток квалифицированных специалистов. Кроме того, с января по март аналитики зафиксировали небольшой рост среднего чека на автомобильные детали.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что за январь-апрель 2024 года количество угонов снизилось в 3,5 раза.