Впервые замечен Audi RS Q5 с мощной гибридной установкой и агрессивным дизайном

Audi работает над тем, что почти наверняка станет первым в истории Audi RS Q5 — среднеразмерным внедорожником с высокопроизводительной гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от внешнего источника. Ожидается, что модель представят уже в следующем году, а её стартовая цена составит около £100,000.

RS Q5 получит многие технические решения нового RS 5. В основу силовой установки войдёт 2.9-литровый бензиновый двигатель V6 с двумя турбокомпрессорами. Он будет работать в паре с электромотором, расположенным между двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 25.9kWh.

Суммарная максимальная мощность двигателя и электромотора RS Q5, как ожидается, достигнет 630bhp, а крутящий момент составит 825Nm — столько же, сколько у RS 5. Динамика, вероятно, окажется немного хуже из-за более высокой массы по сравнению с более низким и, скорее всего, лёгким RS 5: разгон до 62mph займёт около трёх с небольшим секунд. При этом силовая установка обеспечит не только впечатляющие характеристики, но и запас хода на электротяге до 45–50 миль в зависимости от выбранных колёс.

Благодаря этому расход топлива снизится примерно до 70mpg, а выбросы CO2 составят около 100g/km. По сравнению с традиционными высокопроизводительными внедорожниками без гибридной системы такая технология позволит сократить эксплуатационные расходы и существенно уменьшить налоговые выплаты — в зависимости от способа приобретения автомобиля.