Стреляйте! Новый концептуальный лимузин BMW 7 Protection выдерживает обстрел

Если вам необходимо быть готовым к возможной стрельбе, стоит обратить внимание на этот автомобиль. Он называется BMW Concept 7 Protection. И хотя название может создать иное впечатление, серийная версия такой модели практически гарантирована.

Это очередной представитель длинной линейки бронированных моделей 7 Series. В данном случае за основу взята обновлённая версия нынешнего поколения. Автомобиль соответствует стандарту защиты VR9, установленному Association of Test Centres for Attack-Resistant Materials and Structures. При желании доступен и максимальный уровень VR10.

BMW Concept 7 Protection получил толстые пуленепробиваемые стёкла, а в конструкции дверей использованы баллистическая сталь и армированные волокном композитные материалы. Между стёклами, дверями и кузовными панелями предусмотрены перекрытия, исключающие уязвимые места, через которые мог бы пройти точно направленный выстрел.

Стеклянная крыша призвана сохранить внешний вид обычного 7 Series, однако под ней также находятся дополнительные слои стали и усиленных композитов. Стандартная солнцезащитная шторка зафиксирована в постоянно закрытом положении. Кроме того, автомобиль оснащён усиленной задней перегородкой. Передние и задние окна можно опустить, но полностью они не открываются.