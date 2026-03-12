«ФинАвто – 2026»: полный обзор финансовых инструментов автомобильного рынка

22 апреля в Москве пройдет 8-й ежегодный форум автобизнеса «ФорАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», организованный агентством «АВТОСТАТ». Местом проведения выбран отель «МонАрх», расположенный по адресу Ленинградский проспект, 31А, строение 1.

В рамках форума эксперты подробно разберут текущие макроэкономические тенденции в России, а также проанализируют состояние авторынка и представят итоги первого квартала. Особое внимание на сессиях будет уделено вопросам кредитования, страхования и лизинга. Для гостей мероприятия запланированы насыщенные дискуссии, разбор практических кейсов и возможность встретиться и пообщаться с ведущими участниками отрасли.

Участие в форуме будет интересно и полезно дилерским компаниям, дистрибьюторам, представителям банков и финансовых институтов, лизинговых организаций, страховых и IT-компаний, а также корпоративным автопаркам.

На данный момент программа мероприятия находится в процессе формирования, а список спикеров уточняется. Следите за новостями: по мере приближения даты мы будем делиться дополнительной информацией о форуме, который пройдет как в очном, так и дистанционном форматах. Подробности доступны по ссылке.