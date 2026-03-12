Главная Новости Конференции «ФинАвто – 2026»: полный обзор финансовых инструментов автомобильного рынка
Новости

«ФинАвто – 2026»: полный обзор финансовых инструментов автомобильного рынка

Форум ФорАвто 2026 в Москве обсудит финансовые инструменты авторынка, макроэкономику России, кредитование, страхование и лизинг.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.03.2026, 16:01·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

22 апреля в Москве пройдет 8-й ежегодный форум автобизнеса «ФорАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», организованный агентством «АВТОСТАТ». Местом проведения выбран отель «МонАрх», расположенный по адресу Ленинградский проспект, 31А, строение 1.

В рамках форума эксперты подробно разберут текущие макроэкономические тенденции в России, а также проанализируют состояние авторынка и представят итоги первого квартала. Особое внимание на сессиях будет уделено вопросам кредитования, страхования и лизинга. Для гостей мероприятия запланированы насыщенные дискуссии, разбор практических кейсов и возможность встретиться и пообщаться с ведущими участниками отрасли.

Участие в форуме будет интересно и полезно дилерским компаниям, дистрибьюторам, представителям банков и финансовых институтов, лизинговых организаций, страховых и IT-компаний, а также корпоративным автопаркам.

На данный момент программа мероприятия находится в процессе формирования, а список спикеров уточняется. Следите за новостями: по мере приближения даты мы будем делиться дополнительной информацией о форуме, который пройдет как в очном, так и дистанционном форматах. Подробности доступны по ссылке.

Источник

Конференции (291)F&i (122)Финансы (55)Finauto (22)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация