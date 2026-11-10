Главная Новости Сезон завершится не в Имоле
Новости

Сезон завершится не в Имоле

Формула 1 отказалась от резервного этапа в Имоле: финальные гонки сезона в Катаре и Абу-Даби состоятся по плану, несмотря на подготовку автодрома.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.11.2026, 18:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что трасса в Имоле может принять финал сезона в качестве резервного варианта, если этапы в Катаре и Абу-Даби отменят. На автодроме уже началась подготовка, включая строительство новых трибун, однако сегодня Формула 1 отказалась от этого плана.

Как сообщает итальянская пресса, Формула 1 уведомила руководство автодрома имени Энцо и Дино Феррари, что замена не понадобится. Этапы в Катаре и Абу-Даби состоятся в соответствии с первоначальным расписанием.

Поскольку Формула 1 не могла откладывать решение бесконечно, крайним сроком для отказа от поездки в Италию и организации логистики этапов в Катаре и Абу-Даби определили 10 ноября.

Формула 1 поблагодарила организаторов этапа, а также правительство Имолы и региона за поддержку и сотрудничество в период ожидания. За это время Формула 1 профинансировала предварительную сборку временных трибун на трассе, чтобы при необходимости оперативно увеличить количество зрительских мест.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация