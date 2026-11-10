Сезон завершится не в Имоле

Ранее сообщалось, что трасса в Имоле может принять финал сезона в качестве резервного варианта, если этапы в Катаре и Абу-Даби отменят. На автодроме уже началась подготовка, включая строительство новых трибун, однако сегодня Формула 1 отказалась от этого плана.

Как сообщает итальянская пресса, Формула 1 уведомила руководство автодрома имени Энцо и Дино Феррари, что замена не понадобится. Этапы в Катаре и Абу-Даби состоятся в соответствии с первоначальным расписанием.

Поскольку Формула 1 не могла откладывать решение бесконечно, крайним сроком для отказа от поездки в Италию и организации логистики этапов в Катаре и Абу-Даби определили 10 ноября.

Формула 1 поблагодарила организаторов этапа, а также правительство Имолы и региона за поддержку и сотрудничество в период ожидания. За это время Формула 1 профинансировала предварительную сборку временных трибун на трассе, чтобы при необходимости оперативно увеличить количество зрительских мест.