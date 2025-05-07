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Фильм с Брэдом Питтом в главной роли будет длиться 2,5 часа

Фильм F1 с Брэдом Питтом: подробности съемок и премьеры. Режиссер, актеры, хронометраж и возрастной рейтинг ленты о команде APXGP. Предупреждение PG-13.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.05.2025, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во второй половине июня в кинотеатрах мира состоится премьера художественного фильма под названием F1, где главную роль исполнил известный актер Брэд Питт.

Сюжет ленты повествует о выдуманной команде под названием APXGP, в которой играют персонажи Сонни Хейс, исполненный Брэдом Питтом, и Джошуа Пирс, роль которого принял на себя Демсон Идрис. Режиссером картины выступил Джозеф Косински, а Льюис Хэмилтон взял на себя роль продюсера и главного консультанта фильма.

Недавно стало известно, что продолжительность фильма F1 составляет 2 часа 30 минут, а возрастной рейтинг определен как PG-13. Это означает, что просмотр фильма не рекомендуется лицам младше 13 лет из-за наличия сцен насилия или употребления ненормативной лексики.

Источник

Льюис Хэмилтон (139)

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