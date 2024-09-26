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Fiat отзывает 124 Spider из-за подушек безопасности, которые раскрываются с "чрезмерной силой"

Итальянская автомобильная компания Fiat объявила о отзыве 15 835 автомобилей 124 Spider из-за возможного чрезмерного развертывания подушек безопасности.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.09.2024, 18:31·2 мин
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Фото: Motor1.com

Итальянская автомобильная компания Fiat объявила о отзыве 15 835 автомобилей 124 Spider из-за возможного чрезмерного развертывания подушек безопасности. Проблема заключается в неправильных спецификациях напряжения акселерометра в программном обеспечении модуля управления подушками безопасности, что может привести к более мощному развертыванию, чем ожидалось.

Стандарт устанавливает конкретные критерии производительности защиты от сотрясения, связанные с травмами шеи, и двухступенчатое развертывание может превысить эти метрики, увеличивая риск получения травм.

Проблема кроется в модулях управления подушками безопасности автомобиля, у которых неверные спецификации напряжения акселерометра. Они были произведены с 31 марта 2016 года по 31 августа 2020 года и относятся к модельным годам с 2017 по 2020.

Согласно отчету о безопасности, компания Mazda, ответственная за сборку 124 Spider, впервые сообщила Stellantis о потенциальной проблеме с подушками безопасности в июле. Обе компании расследовали проблему, прежде чем Mazda приняла решение провести добровольный отзыв безопасности в начале этого месяца.

Компания Fiat Chrysler Automobiles начнет уведомлять владельцев задействованных машин в ноябре. Сервисный техник бесплатно обновит программное обеспечение модуля управления подушками безопасности с учетом правильных спецификаций.

Если вы полагаете, что ваш 124 Spider может быть затронут, загляните на специальный сайт отзывов NHTSA и введите свой VIN-код.

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