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FIA предупредила о жаре в Монце

FIA объявила опасность высокой температуры на Гран-при Италии в Монце: гонщики Формулы-1 должны использовать систему охлаждения или разместить 5 кг балласта.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2026, 09:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом гоночного уик-энда в Монце FIA официально предупредила о жаркой погоде. Согласно прогнозу, на протяжении всех трёх дней температура воздуха будет превышать + 33...34 градуса.

«В соответствии со статьей B1.5.10 регламента Формулы 1, получив прогноз от официальной метеорологической службы, согласно которому индекс жары на данном этапе превысит +31C в любой момент уик-энда, объявляется опасность высокой температуры», – говорится в опубликованном документе FIA.

Предупреждение предусматривает обязательное наличие системы охлаждения гонщика. При этом пилоты могут выбрать один из двух вариантов: использовать подключённый к системе охлаждающий жилет с гибкими трубками или разместить в машине балласт весом 5 кг, соответствующий массе системы охлаждения.

Источник

FIA (547)

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