FIA предупредила о жаре в Монце

Перед стартом гоночного уик-энда в Монце FIA официально предупредила о жаркой погоде. Согласно прогнозу, на протяжении всех трёх дней температура воздуха будет превышать + 33...34 градуса.

«В соответствии со статьей B1.5.10 регламента Формулы 1, получив прогноз от официальной метеорологической службы, согласно которому индекс жары на данном этапе превысит +31C в любой момент уик-энда, объявляется опасность высокой температуры», – говорится в опубликованном документе FIA.

Предупреждение предусматривает обязательное наличие системы охлаждения гонщика. При этом пилоты могут выбрать один из двух вариантов: использовать подключённый к системе охлаждающий жилет с гибкими трубками или разместить в машине балласт весом 5 кг, соответствующий массе системы охлаждения.