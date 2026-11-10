FIA: модернизация двигателей в рамках ADUO не предусмотрена

В FIA представили результаты исследований, проведённых в рамках программы ADUO в период с 12-го по 18-й этап сезона.

Программа предоставляет производителям силовых установок дополнительные возможности для модернизации двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в течение текущего и следующего сезонов, если их мощность уступает показателям наиболее эффективных моторов на 2 или более процентов.

Отстающие производители также получают определённые послабления в вопросах финансовых затрат и проведения стендовых испытаний двигателей. Объём дополнительных возможностей по модернизации техники рассчитывается по итогам трёх периодов, на которые разделён каждый сезон. Промежуточные результаты подводились после Гран При Канады и Венгрии, а третий период завершился после Гран При США.

Федерация передала итоги исследований производителям силовых установок. Несмотря на то что между мощностью разных ДВС вновь была выявлена определённая разница, в этот раз ни один моторостроитель не получит дополнительных возможностей для модернизации своей продукции.

Поскольку эта информация является конфиденциальной, подробности исследований, проведённых экспертами FIA, не раскрываются.

Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах: «Федерация в этом году провела глубокий анализ в рамках программы ADUO. Мы уверены в объективности выводов, к которым мы пришли, поскольку располагаем достоверными данными, а процесс оценки был организован надёжно.

Мы считаем, что концепция ADUO правильная, и первый год, когда программа была реализована, это подтвердил. Однако важно, чтобы её развитие продолжалось, чтобы программа оставалась эффективной, релевантной и отвечала поставленным задачам.

Поэтому мы тесно сотрудничаем с производителями силовых установок и с командами, чтобы изучить возможность по совершенствованию наших методик, которые позволят сохранить эффективность ADUO и дальнейшем».

Следующий период, в рамках которого FIA проведёт анализ по этой программе, охватит первые шесть гонок сезона 2027 года — этапы с Бахрейна до Майами.