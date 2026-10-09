FIA: причиной сбоя в квалификации стал человеческий фактор

В FIA сообщили, что во время квалификации в Сингапуре дирекция гонки допустила «досадную человеческую ошибку». Из-за этого после периода красных флагов на некоторых машинах в первой части квалификации к спринту не работал режим обгона.

Эта проблема не была связана со сбоем систем хронометража на трассе Марина-Бей, который произошёл в первой сессии и также мог повлиять на результаты её участников. После обнаружения ошибки режим обгона (Overtake Mode) вновь активировали, а через 27 секунд отключили.

Инцидент произошёл после возобновления квалификационных заездов, остановленных из-за аварии Серхио Переса. В этот момент на трассе были вывешены красные флаги.

В заявлении FIA говорится следующее: «Во время первого периода квалификации к спринту дирекцией гонки была допущена человеческая ошибка, не имевшая отношения к сбою в работе систем хронометража, который также произошёл в первой сессии.

Проблема, о которой идёт речь, означала, что после окончания периода красных флагов режим обгона не работал. Когда выяснилось, что после рестарта этот режим не активен, он был вновь активирован на период в 27 секунд, после чего был выключен опять.

FIA признаёт, что эта досадная человеческая ошибка отразилась на скорости некоторых машин, что зависело от момента их выезда из боксов и положения на трассе. Во втором и третьем периодах квалификации к спринту это не повторилось».

Пока не установлено, насколько сильно сбой повлиял на результаты и какие именно машины он затронул. Карлос Сайнс, завершивший пятничную квалификацию на последней строчке протокола, заявил, что потерял как минимум шесть десятых.