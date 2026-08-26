FIA одобрила доработку двигателей четырьмя производителями.

FIA представила результаты первых двух этапов оценки двигателей в рамках программы ADUO. Эталонным признан двигатель внутреннего сгорания Red Bull-Ford, тогда как Mercedes, Ferrari, Audi и Honda получили дополнительные возможности для совершенствования своих силовых установок.

Первый этап завершился после Гран При Канады. По его итогам FIA установила, что двигатель внутреннего сгорания Mercedes уступает эталонному двигателю Red Bull-Ford на 2–4%. Немецкому производителю разрешили провести по одной дополнительной омологации силовой установки в 2026-м и 2027 году. Кроме того, для Mercedes увеличили допустимые расходы в рамках бюджетных ограничений и время стендовых испытаний.

Двигатели Ferrari, Audi и Honda отставали от двигателя Red Bull-Ford более чем на 4%. Поэтому каждый из производителей получил право на две дополнительные омологации в 2026 году и ещё две в 2027-м. Также были увеличены допустимые расходы в рамках бюджетных ограничений и время стендовых испытаний.

Второй этап завершился после Гран При Венгрии. По его итогам ни один из производителей не получил дополнительных омологаций. В FIA подчеркнули, что не будут раскрывать детали оценки, поскольку эта информация носит конфиденциальный характер.

Третий этап оценки ADUO в этом сезоне включает этапы от Гран При Нидерландов до Гран При Мехико.

Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах: «В рамках анализа по программе ADUO, FIA провела тщательную и всестороннюю проверку. После завершения второго этапа мы уверены в результатах оценки, поскольку качество данных и проведённая работа позволяют нам с высокой степенью уверенности говорить о точности полученных выводов.

При этом мы должны соблюдать конфиденциальность и защищать интеллектуальную собственность команд и производителей силовых установок, поэтому не можем раскрывать подробности результатов.

Это первый год работы программы ADUO, поэтому естественно, что со временем некоторые её элементы могут меняться. Мы будем обсуждать возможные изменения со всеми производителями силовых установок».