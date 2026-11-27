После Гран При Италии команда Audi обжаловала решение стюардов, которые не стали наказывать Юки Цуноду. Поводом для протеста стало неправильное расположение машины гонщика Racing Bulls на стартовом поле перед рестартом. Из-за этого был назначен второй прогревочный круг.

В подобных ситуациях обычно назначается 10-секундный штраф, однако в отношении Юки такая санкция применена не была. 25 ноября апелляцию Audi рассмотрел Международный апелляционный суд, а сегодня FIA опубликовала его вердикт.

На слушаниях выступили представители обеих сторон. Суд принял протест к рассмотрению, но в итоге отклонил его. Действия стюардов Гран При Италии признали соответствующими спортивному регламенту, а их решение оставили в силе.