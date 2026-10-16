FIA утвердила список участников Гран-при Макао

В этом году Гран При Макао состоится в 73-й раз. По традиции гонка, получившая статус Мирового кубка Формулы Regional, завершает сезон в большинстве молодёжных серий.

Сейчас Гран При Макао представляет собой масштабное гоночное событие. В программу фестиваля, рассчитанную на 19-22 ноября, входят несколько гоночных сессий. Сегодня федерация объявила список участников.

В гонке выступят 26 молодых пилотов. Многие из них знакомы по выступлениям в Формуле 3, среди них Энцо Делиньи, Хию Ямакоши, Таито Като, Алекс Пауэлл, Маттиа Кольнаги и другие. В список также вошёл 18-летний российский гонщик Максимилиан Попов, который выступает под итальянской лицензией. По итогам европейского чемпионата Формулы Regional в этом году он занял 11-е место.

Все участники будут соревноваться на автомобилях Tatuus T-326, используемых в Формуле Regional с этого года. Машины оснащены двигателями ATM163T, разработанными итальянской компанией Autotecnica Motori на базе 1,6-литрового японского мотора Toyota G16E.

В рамках Гран При Макао гонщикам предстоит провести две тренировки и две квалификационные сессии. В субботу состоится квалификационная гонка на дистанции 10 кругов. Уик-энд завершит основная гонка, которая стартует в воскресенье и будет включать 15 кругов.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Гран При Макао – легендарное событие для мирового автоспорта, и FIA с гордостью подчёркивает, что вновь участвует в организации этих уникальных соревнований, которые дают возможность самым перспективным молодым талантам себя проявить».

Эмануэле Пирро, президент комиссии FIA по гонкам на одноместных машинах: «Мы рады представить список из 26 участников Мирового кубка Формулы Regional, который в этом году пройдёт в 3-й раз. Но в этом списке важнее не количественный, а качественный аспект, ведь, разумеется, в нём немало гонщиков, у которых, судя по тому, как складываются их карьеры, большой потенциал.

Они получат отличную возможность продемонстрировать свои таланты на столь престижных соревнованиях. Я также многого ожидаю от машины Формулы Regional второго поколения, в которой предусмотрен режим обгона – новшество, появившееся в этом году, сделает борьбу на трассе ещё интереснее».

Организацией Гран При Макао занимаются FIA и AAMC, Автомобильная ассоциация Макао-Китая.