Согласно действующему регламенту, по мере роста скорости автомобиля использование гибридной части силовой установки ограничивается. При скорости от 290 до 354 км/ч доступная электрическая мощность должна постепенно снижаться с 350 кВт до нуля. В результате максимальная скорость машин фактически ограничена, хотя на длинных прямых они могли бы разгоняться до 400 км/ч.

После гонки в Мексике, отметившейся всего 13 обгонами, Льюис Хэмилтон заявил, что это ограничение не позволило ему побороться с Максом Ферстаппеном за позицию. Меньше обгонов было зафиксировано только в Монако.

По словам Льюиса, при движении в воздушном потоке позади соперника он не мог сократить дистанцию, поскольку его машина практически достигала предельной скорости. После финиша он сказал журналистам: «Это просто нелепо: ты едешь сзади и в аэродинамическом мешке у тебя больше мощности, но ты не можешь использовать её для обгона. Фактически, тебе нужно обогнать, чтобы у тебя появился шанс на обгон».

Похожая проблема с максимальной скоростью, вероятно, проявится и в Лас-Вегасе. На длинной прямой вдоль бульвара Стрип автомобили разгоняются примерно до 350 км/ч.

Хэмилтон затронул эту тему на брифинге пилотов в Бразилии. Он высказался за изменение регламента уже в сезоне 2027 года. После обсуждения с гонщиками в FIA согласились рассмотреть возможные варианты решения проблемы.

Как сообщает The Race, FIA намерена провести консультации с командами на заседаниях соответствующих технических и спортивных комиссий. Их целью станет оценка возможности решить этот вопрос в 2027 году.

Наиболее очевидным вариантом выглядит повышение верхнего предела скорости, однако на практике ситуация сложнее. В частности, действующие трассы омологированы для скоростей не выше 400 км/ч.