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FIA не разрешила доставить чемпионский кубок в Мехико

Кими Антонелли может оформить титул в Гран-при Мехико, но чемпионский кубок останется в Шанхае и появится на официальной церемонии FIA лишь в декабре.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.11.2026, 20:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

FIA не одобрила просьбу руководства Формулы 1 доставить чемпионский кубок в Мехико. Поэтому, если Кими Антонелли сегодня завоюет титул, для чего ему достаточно набрать всего пару очков, праздновать успех вместе с командой он будет без главного трофея.

Кубок Антонелли, безусловно, получит, однако это произойдет 12 декабря на официальной гала-церемонии FIA в Шанхае — в соответствии с давней традицией. Как сообщает GPBlog, в Формуле 1 не планировали отказываться от этого обычая, но рассматривали возможность привезти трофей в Мехико для фотосессии с новым чемпионом.

В FIA эту идею не поддержали. Поэтому, если в Мехико появится повод поздравить самого молодого в истории Формулы 1 чемпиона мира, зрителям покажут лишь изображение кубка на экране, установленном рядом с подиумом.

Антонелли начнёт сегодняшнюю гонку из четвёртого ряда. Чтобы стать чемпионом мира, ему достаточно финишировать девятым или выше. Впрочем, титул достанется ему независимо от собственного результата, если победителем Гран При Мехико станет не Льюис Хэмилтон, стартующий с поула, и не Джордж Рассел, который начнёт гонку со второй позиции.

Источник

Андреа Кими Антонелли (342)McLaren (913)

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