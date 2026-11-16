FIA и производители двигателей обсуждают переход на моторы V8

Сегодня FIA может сделать важный шаг на пути к возвращению двигателей V8 в Формулу 1. Федерация соберёт производителей силовых установок, чтобы обсудить необходимые поправки к техническому регламенту.

На протяжении нескольких месяцев FIA, команды чемпионата и гонщики обсуждали, каким должен стать свод правил на следующем этапе развития Формулы 1. В рамках этих дискуссий высказывались разные точки зрения, а теперь моторостроители подготовили официальные предложения. Именно их рассмотрят на организованной FIA встрече.

Как сообщает The Race, участники уже достигли согласия по нескольким ключевым вопросам. Они готовы скорректировать регламент, чтобы силовые установки нового поколения стали дешевле, конструктивно проще и интереснее для болельщиков.

Подробное обсуждение ещё предстоит, однако основная концепция уже сформирована. Предполагается, что основу будущих моторов составят двигатели внутреннего сгорания V8 рабочим объёмом 2,1 литра. Это позволит сократить дополнительные расходы на разработку: к нынешним 6-цилиндровым 1,6-литровым ДВС потребуется добавить два цилиндра.

Кроме того, новые силовые установки могут получить турбину меньшего размера и сниженное давление наддува. Мощность гибридной части также планируется уменьшить — с нынешних 350 кВт до 200 кВт. При этом постоянно доступными для гонщиков будут 100 кВт, а ещё 100 кВт можно будет задействовать в режиме обгона.

Вместе с тем не все инициативы, предложенные в ходе обсуждений, нашли поддержку. В частности, была отклонена идея поручить создание базовой силовой установки стороннему разработчику, оставив моторостроителям самостоятельную доводку и модернизацию двигателя.

Одним из важных вопросов остаются сроки реализации этих планов. Изначально предполагалось, что действующий регламент сохранит силу до 2030 года включительно. Однако президент FIA Мохаммед бен Сулайем неоднократно заявлял, что рассчитывает на возвращение моторов V8 уже в 2030-м.