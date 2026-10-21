FIA и «Формула-1» запустили Центр дистанционного управления

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем и руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали открыли новый Центр дистанционного управления гонками (ROC).

Центр разместился в лондонском офисе Формулы 1, куда поступают все данные с трассы. Отсюда ведутся телетрансляции по всему миру, а теперь специалисты также будут принимать решения. ROC предоставит руководству гонки и стюардам круглосуточную удалённую поддержку в режиме реального времени во время уик-эндов Формулы 1, Формулы 2 и Формулы 3.

Во время уик-эндов Гран При ROC обрабатывает данные более чем из 140 аудио- и видеопотоков, а также телеметрию, сведения с GPS-датчиков и радиосвязь команд. Центр станет вспомогательным и аналитическим ресурсом для официальных лиц FIA при принятии решений.

ROC будет поддерживать руководство гонки, выявляя и оценивая возможные нарушения, включая фальстарт, неправильное расположение на стартовом поле, пересечение границ трассы и нарушения правил на пит-лейн.

Для обнаружения потенциальных инцидентов используются технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения и автоматической расшифровки радиосообщений. Комплекс также сыграет важную роль при анализе результатов соревнований, что позволит совершенствовать правила и обучать следующее поколение специалистов по управлению гонками.

Новый объект полностью введён в эксплуатацию на Гран При Нидерландов 2026 года. Он обеспечивает эффективную связь с трассами чемпионата.

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «Открытие нового Центра удаленного управления стало важной вехой в непрерывном развитии Формулы 1 и подтверждает нашу приверженность обеспечению высочайших стандартов безопасности и справедливости в нашем спорте.

По мере глобального роста чемпионата крайне важно, чтобы мы продолжали инвестировать в людей, технологии и инфраструктуру, лежащие в основе проведения гонок. Этот ультрасовременный центр укрепит нашу способность обеспечивать точное, последовательное и эффективное принятие решений, гарантируя, что наш спорт будет и впредь работать в соответствии с самыми высокими стандартами.

Это также яркий пример того, чего мы можем достичь благодаря сотрудничеству. Я хотел бы поблагодарить Стефано Доменикали и наших партнеров за постоянную поддержку, а также преданные своему делу команды FIA, чей опыт и профессионализм имеют основополагающее значение для успеха спорта. Вместе мы инвестируем в более сильное, безопасное и справедливое будущее автоспорта».

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Открытие Центра удалённого управления FIA в нашем медиа- и технологическом центре в Биггин-Хилле, где базируется наша международная служба телетрансляций, является важным шагом вперёд для спорта и наших болельщиков. Это результат тесного сотрудничества FIA и Формулы 1 для обеспечения самых высоких стандартов в нашем спорте.

Новый центр обеспечит поддержку FIA на трассах в рамках этапов Формулы 1, Формулы 2 и Формулы 3, укрепляя операционные процессы, необходимые для проведения соревнований.

Я хочу поздравить Мохаммеда Бен Сулайема и всю команду FIA с созданием этого центра. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать их в Биггин-Хилле и продолжить наше сотрудничество, чтобы построить ещё более сильное будущее для нашего спорта».