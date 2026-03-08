Главная Новости Фелипе Масса FIA и FOM возьмут на себя часть расходов по «делу Массы»
Фелипе Масса выиграл этап дела против FIA и Формулы 1 по Гран При Сингапура 2008, суд обязал выплатить ему 290 тысяч евро судебных издержек.
Демид Поршнев
08.03.2026, 06:02·1 мин
Фото: F1news.ru

Фелипе Масса одержал промежуточную победу в деле против FIA, Формулы 1 и Берни Экклстоуна, которое связано с инцидентом на Гран При Сингапура 2008 года. Напомним, тогда речь шла о преднамеренной аварии, устроенной Нельсоном Пике-младшим.

Согласно решению суда, ответчики обязаны компенсировать Массе часть судебных расходов. Общая сумма выплат составит примерно 290 тысяч евро.

Однако Фелипе Масса и его юридическая команда на этом не останавливаются. Они требуют, чтобы противная сторона предоставила все материалы, относящиеся к рассматриваемому делу, включая документы, которые ранее не были представлены в суде.

