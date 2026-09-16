Себастьян Феттель заявил: «Я буду рад, если Кими станет чемпионом»

Себастьян Феттель по-прежнему удерживает звание самого молодого чемпиона Формулы 1: свой первый титул он выиграл в возрасте 23 года 4 месяца и 11 дней. Кими Антонелли сейчас всего 20 лет, и в этом сезоне он почти наверняка обновит достижение Себастьяна, который не возражает против такого исхода.

Себастьян Феттель: «Я буду очень рад за Кими, если он станет чемпионом. Он проводит невероятный сезон. Есть старая поговорка: рекорды существуют для того, чтобы их побивали. У него еще много лет впереди, чтобы это сделать.

Я люблю этот спорт, как зритель я получаю огромное удовольствие. Я бы хотел, чтобы и другие команды прибавили, чтобы борьба была ещё более напряжённой. Но я рад за Кими, поскольку знаю, сколько труда вложено в достижение этой цели. Кто бы ни выиграл титул, он этого достоин».