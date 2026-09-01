Феттель и Баррикелло сядут за руль F2002 в Монце

Этот уик-энд пройдёт под знаком 30-летия первой победы Михаэля Шумахера за рулём Ferrari в Монце.

В Ferrari подготовили специальную раскраску для машин и комбинезонов своих гонщиков. Организаторы также запланировали большое количество мероприятий, многие из которых будут проведены совместно с Ferrari.

Кроме того, в рамках демонстрационных заездов за руль Ferrari F2002 Михаэля Шумахера сядут бывшие гонщики Скудерии. Рубенс Баррикелло проедет несколько кругов в субботу перед квалификацией, а Себастьян Феттель выйдет на трассу в воскресенье перед Гран При.