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Феттель и Баррикелло сядут за руль F2002 в Монце

В Монце отметят 30-летие первой победы Михаэля Шумахера за Ferrari: за руль легендарной F2002 сядут Рубенс Баррикелло и Себастьян Феттель.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2026, 16:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Этот уик-энд пройдёт под знаком 30-летия первой победы Михаэля Шумахера за рулём Ferrari в Монце.

В Ferrari подготовили специальную раскраску для машин и комбинезонов своих гонщиков. Организаторы также запланировали большое количество мероприятий, многие из которых будут проведены совместно с Ferrari.

Кроме того, в рамках демонстрационных заездов за руль Ferrari F2002 Михаэля Шумахера сядут бывшие гонщики Скудерии. Рубенс Баррикелло проедет несколько кругов в субботу перед квалификацией, а Себастьян Феттель выйдет на трассу в воскресенье перед Гран При.

Источник

Рубенс Баррикелло (6)Себастьян Феттель (32)Ferrari (1000)

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