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Феттель: страх поражения серьёзно мешал Ferrari

Себастьян Феттель рассказал о давлении и атмосфере в Ferrari, а Льюис Хэмилтон отметил прогресс команды и её борьбу за второе место в Кубке конструкторов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2026, 16:12·3 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе мы рассказывали о документальном фильме «Быть Себастьяном Феттелем», который выпустила немецкая телекомпания ARD. Зрители обратили внимание на рассуждения четырёхкратного чемпиона мира о трудностях, с которыми он столкнулся в Ferrari, где выступал с 2015-го по 2020 гг.

Себастьян вспоминал, что в итальянской команде царила особая атмосфера и ощущался значительно более сильный прессинг:

«Помню, были моменты, когда я в полной мере осознал, что в этой команде иная атмосфера, иной уровень прессинга, – делится Себастьян воспоминаниями о тех временах. – В условиях этого прессинга и максимально высокого уровня ожиданий очень сильно чувствовался страх потерпеть поражение: "Что произойдёт в понедельник, если гонка сложится неудачно?"

По словам Феттеля, напряжённость отражалась на всей рабочей обстановке. Он пытался изменить ситуацию и сделать так, чтобы ответственность стала дополнительным стимулом для команды:

Всё это сказывалось на общей рабочей атмосфере, и я часто пытался этому противодействовать. Даже когда обстановка накалялась, надо было как-то пытаться это изменить, чтобы груз ответственности стал источником мотивации. Я пытался всех убеждать, ведь мы были единственной командой чемпионата, делами которой по-настоящему интересуется вся страна. Оглядываясь назад, готов признать, что мне это не удалось.

На командных совещаниях Себастьян также говорил о необходимости получать удовольствие от работы:

На совещаниях в команде я говорил: "Я с большим уважением отношусь ко всему, что мы делаем, что вы делаете, но в той команде, откуда я пришёл, был ещё один ингредиент, которого здесь явно не хватает: работа доставляла нам удовольствие".

Некоторые черты атмосферы Red Bull Racing Феттель старался привнести в Ferrari. В частности, по его инициативе в гараже Скудерии появилась акустическая система:

«Я приобрёл для команды акустическую систему, установил её и начал включать громкую музыку – это были итальянские хиты.

Механикам, конечно, это понравилось, однако руководство команды это не всегда приветствовало, ссылаясь на то, что в Ferrari так не принято».

Феттель считает, что постоянный прессинг и чрезмерно серьёзное отношение к происходящему повлияли на результаты в период его выступлений за итальянскую команду. В 2017-м и 2018-м он дважды становился вице-чемпионом мира, а титул выигрывал Льюис Хэмилтон.

Льюис, который теперь выступает за Ferrari, прокомментировал воспоминания бывшего соперника. Семикратный чемпион мира сказал:

«В общем, в отличие от наших соседей, у нас в гараже нет динамиков, из которых гремит всякая сумасшедшая музыка. Но в команде хорошая атмосфера, наполненная энергией. Нам здесь нравится. Конечно, сейчас наши дела идут намного лучше, чем в прошлом году. Год назад это никому не доставляло удовольствия. Но мы проделали долгий путь.

Если сравнивать с другими командами, за которые я выступал, в Скудерии чувствуется та же самая энергия, здесь все сосредоточенно трудятся, все хотят побеждать. Концентрация и страсть на самом высоком уровне. Сейчас мы боремся за 2-е место в Кубке конструкторов. Мы поднимались на подиум в каждой из трёх предыдущих гонок, но это только начало. Мы намерены многого добиться».

Источник

Себастьян Феттель (37)Льюис Хэмилтон (471)Ferrari (1096)

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