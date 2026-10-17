Ферстаппен признался: «За рулём машины GT выхожу из зоны комфорта»

Команда Макса Ферстаппена рассчитывает побороться за победу в финале серии GT World Challenge Europe, который в этот уик-энд принимает португальский автодром в Портимао. Однако квалификацию она завершила лишь на 15-й позиции.

Макс вновь сел за руль Mercedes-AMG GT3 Evo своей команды Verstappen Racing. Этот этап совпал по времени с 6-часовой гонкой WEC в Барселоне, где сейчас выступают Даниэль Хункаделла и Жюль Гунон. Они пилотируют гиперкары Genesis и Alpine соответственно.

В результате в экипаже №3 остался только один «штатный» гонщик — Крис Лалхэм. Его напарниками стали опытный британец Бен Барникоут и четырёхкратный чемпион мира.

«По ходу моей карьеры делить машину с напарниками мне не доводилось. Конечно, первый такой опыт я получил на «Северной петле» Нюрбургринга, и мне всё понравилось. Я рад, что на этапе GT World Challenge у меня вновь будет такая возможность, – поделился Макс перед стартом уик-энда. – Конечно, пока весь мой опыт относится только к Нюрбургрингу, поэтому здесь потребовалось время, чтобы адаптироваться к пилотированию на этой трассе.

Но Mercedes-AMG – хорошо сбалансированная и проверенная машина, и в последние пару лет она подтвердила свою высокую конкурентоспособность. Для этого времени года здесь довольно жарко, что тоже приходится принимать во внимание. Конечно, хочется прибавить, показывать более высокие результаты, и лично я постепенно выхожу на нужный уровень скоростей. Чем больше кругов удастся проехать, тем лучше.

Здесь много прекрасных опытных гонщиков, которые постоянно пилотируют машины класса GT3, поэтому, естественно, результаты очень плотные. Когда приходится пилотировать такие машины, я несколько выхожу из своей зоны комфорта, но мне это нравится».

Пока выступление команды Ферстаппена складывается неудачно. В квалификации, состоявшейся накануне, экипаж показал только 15-й результат. При этом стартовать он будет с 14-й позиции из-за дисквалификации одной из более быстрых машин.

Бен Барникоут объяснил результат трудностями с настройками: «Трудная была сессия, нам немного не хватило темпа. Всем мы не вполне довольны, поэтому пытались принять ряд мер, но похоже, что они не сработали.

На прямых машина подвержена сильной раскачке, а это значит, что с настройками что-то не то. Но гонка длится три часа, поэтому постараемся сделать всё, что в наших силах. Борьба всегда продолжается до самого клетчатого флага, а у нас отличная команда и хорошие гонщики. Я по-прежнему верю, что у нас всё получится. Макс и Крис пилотируют вполне уверенно, поэтому я не сомневаюсь, что мы справимся».

Старт гонки в Портимао намечен на 19.00 по московскому времени.