Ферстаппен уверен: «Я верю, мы сможем изменить ситуацию»

В интервью BBC Макс Ферстаппен рассказал о текущей форме команды, решении продлить контракт, возможном выступлении в Ле-Мане и будущем Формулы 1.

Вопрос: Макс, как вы оцениваете ход сезона?

Макс Ферстаппен: Пока всё идёт совсем не так, как нам бы хотелось, но команда учится и делает выводы для подготовки к следующему сезону.

В целом, наша машина недостаточно эффективна. У неё проблемы с управляемостью, недостаточно стабильный баланс в поворотах – на входе, на апексе и на выходе. В этом году мы не сможем кардинально изменить машину, но в 2027-м имеем шанс это сделать. Нужны верные выводы, чтобы в следующем году выступить лучше.

Вопрос: Что побудило вас подписать новый контракт?

Макс Ферстаппен: Мне важно чувствовать себя комфортно в команде. Для меня это как вторая семья. Я верю в то, что мы сможем изменить ситуацию, построить лучшее будущее.

Кроме того, для меня это не только Формула 1. В следующем году у меня много других проектов, в которых участвует Red Bull.

Мне здесь хорошо. Это моё место. У меня нет желания или потребности доказывать, что я могу побеждать за рулём другой машины. Это было бы слишком просто – перейти в команду с самой быстрой машиной и снова начать побеждать. Я не такой. Нельзя быть капитаном корабля и прыгать за борт, когда что-то идёт не так. После нескольких лет доминирования дела несколько пошли на спад, но справиться с этим – это тоже вызов.

Я чувствовал, что должен остаться в команде. Нужно следовать своему сердцу. Я мог бы давно уйти из Red Bull и попытаться победить где-нибудь еще. Но я знал, что если проявить немного терпения, в итоге обязательно победишь. И сейчас мой подход не изменился.

Вопрос: Правда ли, что вы хотите выступить в Ле-Мане в экипаже с Фернандо Алонсо?

Макс Ферстаппен: Мы это обсуждали. Фернандо 45 лет, и он всё ещё в отличной форме. Особенно для Ле-Мана, с его опытом – это может быть хороший вариант.

Но такое выступление должно подходить нам по графику, и у нас должен быть реальный шанс победить. Тогда это имеет смысл.

Вопрос: Вы не раз выражали недовольство новым регламентом Формулы 1. Что убедило вас остаться?

Макс Ферстаппен: Надежда, что в будущем будет лучше. Я принимаю нынешнее положение дел. Я по-прежнему люблю спорт. Не пилотировать эту машину, а именно спорт.

Я надеюсь, что в ближайшие годы, до 2030 года, ситуация будет только улучшаться. И нужно начать извлекать из этого максимум пользы, потому что таковы правила на следующие четыре-пять лет.

Вопрос: Что такого в этих гибридных силовых установках, что снижает мастерство даже самых опытных гонщиков?

Макс Ферстаппен: В нашем спорте всегда было так, что гонщик, который пилотирует лучше всех, где позже всех нажимает на тормоза и раньше всех на газ, за счёт этого выигрывает время в повороте.

Но в условиях нового регламента ты теперь постоянно думаешь: „В этом повороте мне, возможно, придётся немного притормозить. Попозже нажать на газ. Или пораньше затормозить. Или сбросить газ. И тогда у меня будет больше максимальная скорость“. Что-то вроде того. Это неестественно. Так не должно быть.

Без обид. Посмотрите на Юки Цуноду. Он впервые сел за руль Racing Bulls на Гран При Нидерландов. Никогда раньше он не управлял этой машиной, но сразу же показал конкурентоспособный результат. Лиам Лоусон перешёл из Racing Bulls в Red Bull и сразу же был быстр. Это потому, что современные машины нетребовательны к действиям гонщика.

Конечно, вам всё равно нужно проехать хороший круг, вам всё равно нужно выкладываться. Самые быстрые гонщики всегда будут побеждать. Но ваши возможности очень, очень ограничены, словно вас сдерживают.

Вопрос: Какой вы видите Формулу 1 будущего?

Макс Ферстаппен: Нужно вернуться к моторам V8, хотя бы ради удовольствия пилотирования. Вы не представляете, как сильно изменился отклик двигателя и управляемость. И насколько ужасна или даже отвратительна стала машина по сравнению с тем временем, когда у нас стояли простые моторы V8.

Я помню эмоции от мотора V8, от V10, в те времена, когда я был ребенком. Где-то рядом проезжает машина, и у тебя мурашки по коже. Даже если она едет медленнее, чем современные, это не имеет значения. Это эмоции, которые вызывает шум, вибрация. Это совершенно другой уровень. И я очень надеюсь, что эти ощущения однажды вернутся.