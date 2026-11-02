Ферстаппен о выступлении: «Я рад, что не допустил ни одной ошибки»

Стартовав с пятой позиции, Макс Ферстаппен в шестой раз в карьере выиграл Гран При Мехико.

Вопрос: Макс, блестящая гонка! Приятно одержать победу после субботних проблем?

Макс Ферстаппен: Да, пожалуй я этого не ждал, когда готовился к гонке. Но ситуация улучшилась уже на старте. Я хорошо вошел в первый поворот, а в четвертом повороте развернулась борьба, которая вывела меня на выгодную позицию.

Затем, если честно, стало непросто. Шарль смог оторваться, а мне не удавалось удерживаться за ним. Машине не хватало скорости, чтобы следовать за ним, однако я оставался в пределах пятисекундного интервала. Команда отлично справилась с задачей: в расчётах учитывался его штраф, благодаря чему после пит-стопа я смог выйти вперёд.

В итоге мне удалось его опередить, но затем ситуация снова осложнилась. Кими был очень быстр на первом комплекте шин, а мне по какой-то причине не хватало сцепления. Шарль находился совсем рядом, однако здесь сложно ехать за другой машиной: всё перегревается. Вероятно, это также сыграло мне на руку, поскольку в какой-то момент ему пришлось сбросить скорость, чтобы дать системе остыть.

Когда на трассу выехал автомобиль безопасности, я не мог сразу отправиться в боксы. Я подумал: «Не может быть, чтобы это произошло именно сейчас», – для меня на этом всё могло и закончиться, но появились красные флаги.

Перед вторым рестартом я немного волновался. В этом году наши старты явно не лучшие, но на этот раз я дважды хорошо начал гонку. После этого меня плотно прессинговал Льюис. По сути, до финиша мы ехали в квалификационном режиме. Гонка была сложной от старта до финиша, но я рад, что не допустил ни одной ошибки и одержал победу.

Вопрос: После прошлой гонки вы были сильно расстроены. Можно ли сказать, что на этот раз вы и Red Bull снова всё сделали верно?

Макс Ферстаппен: Да, в большинстве случаев у нас всё получается. Лишь иногда что-то идёт не так, но такова жизнь. Это часть процесса. Такое может случиться. Нужно сделать выводы и вернуться в борьбу в лучшей форме. именно это мы и сделали.

Вопрос: Скажите пару слов о сегодняшнем достижении Кими. Чем особенно выделялась его манера пилотирования в этом году?

Макс Ферстаппен: Добиться такого результата уже во второй год выступлений в Формуле 1 – это впечатляет. В его возрасте редко можно увидеть столь стабильного, не допускающего ошибок гонщика. Он опередил своего опытного напарника. Невероятный результат. Очень непросто показывать стабильно высокие результаты каждый уик-энд, но ему это удалось. Кими заслуженно выиграл титул в этом году.

Вопрос: Что вы чувствуете, шестой раз выиграв Гран При Мексики?

Макс Ферстаппен: Да, эту гонку стоило бы назвать Гран При Максико. Было бы здорово. Честно говоря, я обожаю сюда приезжать. Мне нравится этот город и его атмосфера, мне нравятся болельщики.

Знаете, на одной трассе вы выигрываете шесть раз, а на другой только один. Такое бывает. Иногда машина словно оживает, а иногда удача отворачивается. Но здесь у меня всегда всё складывается хорошо!

Вопрос: По радио вы жаловались на торможение двигателем. Как это повлияло на вашу гонку?

Макс Ферстаппен: Не знаю. Иногда двигатель сам решает, что делать. Может, мне нужно поговорить с ним перед стартом, попросить его вести себя лучше. Мы не знаем, почему, но иногда такое случается. Силовая установка работает недостаточно стабильно. В Мехико всё сильно перегревается, может в этом всё дело. Пока нам сложно добиться идеальной работы всех систем.