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Ферстаппен — о квалификации: «В квалификации мы смогли прибавить»

Макс Ферстаппен прокомментировал необычный штраф за инцидент с Лиамом Лоусоном и рассказал о борьбе за поул по итогам квалификации Формулы-1
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.11.2026, 02:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После квалификации Макс Ферстаппен прокомментировал вчерашний штраф, из-за которого потеряет одну позицию на старте за инцидент с Лиамом Лоусоном, а также рассказал об итогах дня.

Макс Ферстаппен (4-й): «Такой штраф – это что-то новенькое! Полагаю, мы будем и дальше придумывать новые штрафы! Я уже сказал всё, что хотел сказать по этому поводу, и в команде тоже всё обсудили. Этот вопрос касается только нас, и на этом всё.

По ходу квалификации мы смогли добиться большего от машины. К сожалению, в 12-м повороте я попал в воздушный поток за другой машиной, немного под другим углом оказался в точке торможения и заблокировал шины.

Но главное, сегодня мы вновь боролись за поул. Весь уик-энд я был недоволен машиной, но в квалификации мы смогли прибавить».

Источник

Макс Ферстаппен (677)Red Bull Racing (1117)

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