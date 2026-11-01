Ферстаппен — о квалификации: «В квалификации мы смогли прибавить»

После квалификации Макс Ферстаппен прокомментировал вчерашний штраф, из-за которого потеряет одну позицию на старте за инцидент с Лиамом Лоусоном, а также рассказал об итогах дня.

Макс Ферстаппен (4-й): «Такой штраф – это что-то новенькое! Полагаю, мы будем и дальше придумывать новые штрафы! Я уже сказал всё, что хотел сказать по этому поводу, и в команде тоже всё обсудили. Этот вопрос касается только нас, и на этом всё.

По ходу квалификации мы смогли добиться большего от машины. К сожалению, в 12-м повороте я попал в воздушный поток за другой машиной, немного под другим углом оказался в точке торможения и заблокировал шины.

Но главное, сегодня мы вновь боролись за поул. Весь уик-энд я был недоволен машиной, но в квалификации мы смогли прибавить».