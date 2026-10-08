Ферстаппен уважает Ferrari, однако не готов выступать за итальянскую команду

Макс Ферстппен не разделяет старое утверждение о том, что «каждый гонщик мечтает надеть красный комбинезон и сесть за руль красной машины». Ранее эту мысль сформулировал Тото Вольфф, комментируя переход Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari.

Перед Гран При Сингапура четырёхкратного чемпиона мира спросили о возможном сотрудничестве с итальянской командой. Макс Ферстаппен ответил:

«Я просто хочу побеждать, а ностальгические переживания – это не моё. Безусловно, я с большим уважением отношусь к бренду Ferrari, но если это означает выкладываться по максимуму ради борьбы за 5-е или 6-е место, то какой в этом смысл?

Меня интересуют только результаты, и я уже очень много добился вместе с Red Bull Racing, эта команда для меня стала второй семьёй, и сейчас меня мотивирует новый вызов, ведь мы стремимся всё полностью перестроить».

Затем гонщика попросили прокомментировать ситуацию с Кристианом Хорнером и атмосферу в команде, которой сейчас руководит Лоран Мекис. Макс сказал:

«Мне нравится, как наши дела идут сейчас, учитывая, как действуют все сотрудники команды. Сейчас атмосфера менее напряжённая, стрессов стало меньше.

Должен ли Хорнер вернуться в паддок? Не хочу, чтобы ответ прозвучал грубо, но это не моя проблема, и это меня вообще не волнует. Он доказал, что умеет справляться с поставленными задачами, и если представится подходящая возможность, он вернётся, я в этом не сомневаюсь».

Прямолинейность и откровенность Ферстаппена входят в число качеств, которые ценят болельщики. Один из них так отреагировал в социальных сетях на интервью гонщика Sky Sports: «Макс, как всегда режет только правду!»

Другой пользователь написал: «Я болельщик Ferrari, и такие комментарии должны меня злить, однако этот человек говорит по делу. Всё так и есть».