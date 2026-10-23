Ферстаппен: мы стараемся не слишком предаваться мечтам

Вскоре после Гран При Сингапура, где Макс Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне, Red Bull продлили контракт с Лораном Мекисом ещё на пять лет. В Остине четырёхкратного чемпиона мира попросили оценить это решение.

Макс Ферстаппен: «По-моему, для всех это стало отличной новостью. К тому же Лоран в полной мере этого заслуживает. Он полностью отдаётся работе, хотя, конечно, по ходу сезона команда порой сталкивалась со сложностями, и на нём это тоже сказывалось. Но он хороший руководитель, в коллективе отличная атмосфера, поэтому было принято совершенно правильное решение продлить с ним контракт.

Если говорить о наших делах на этой стадии чемпионата, то позади два очень удачных уик-энда в Малайзии и Сингапуре – разумеется, нас это порадовало. При этом нет никаких гарантий, что в следующих гонках всё вновь сложится именно так. Две предыдущие гонки проходили в условиях жаркой и влажной погоды, и похоже, что в той ситуации наш двигатель работал отлично.

А в Остине нас ожидает совершенно сухая погода, и вообще будет много прочих факторов, но посмотрим. Кроме того, здесь настолько неровная трасса, что это просто какое-то безумие – конечно, на балансе машины это тоже будет сказываться. Обычно она не лучшим образом справляется с кочками, но мы постепенно, шаг за шагом прогрессируем.

При этом стараемся не слишком предаваться мечтаниям, развиваем позитивные тенденции, понимая, что с нашей машиной надо продолжать работать. Сделать предстоит ещё немало, и, конечно, далеко не всё мы успеем в этом году, но хотя бы уже знаем, какие области требуют улучшений.

По ходу сезона команде удалось кое-что изменить, однако работы по-прежнему много. Необходимо повышать общую эффективность машины и улучшать баланс в поворотах. Прогресс в этих направлениях позволит снизить скольжение и улучшить взаимодействие с резиной, что, в свою очередь, обеспечит более качественное сцепление.

Вообще, это комбинация множества факторов, в том числе мы должны лучше понимать особенности двигателя, потому что есть определённые сценарии, при которых он работает лучше, чем в каких-то иных случаях. Вполне естественно, что с течением времени нам удаётся складывать этот пазл, поэтому, конечно, я пилотирую RB22 всё более уверенно».