Ферстаппен: В данный момент мы не можем соперничать с лидерами

Макс Ферстаппен начал новый сезон Формулы 1 с шестого места на Гран-при Австралии в Мельбурне. На пресс-конференции FIA, проходившей в Шанхае, пилот Red Bull Racing поделился своим мнением о перспективах RB22. По словам Ферстаппена, болид обладает значительным потенциалом, однако предстоит серьезная работа по его раскрытию.

«У нашей машины огромный потенциал», — отметил гонщик. – «Но от того, насколько эффективно мы сможем реализовать его в течение всего сезона, будет зависеть наш успех». Он подчеркнул, что отставание от лидеров в Мельбурне было очень ощутимым. По мнению Ферстаппена, даже более выгодная стартовая позиция позволила бы прибавить максимум одну позицию. Со слов пилота, команде не удалось показать столь же высокий темп, как у лидирующей четверки, а работу осложнила серьезная деградация и гранулирование шин.

Ферстаппен обратил внимание, что ситуация в чемпионате меняется стремительно. «Посмотрим, как события будут развиваться в следующих этапах и получится ли нам сократить отставание», — добавил гонщик. Он надеется, что на шанхайской трассе разрыв с лидерами уменьшится, либо хотя бы не станет больше, чем в Мельбурне. В то же время Ферстаппен признал, что в настоящее время Red Bull Racing объективно не может бороться за лидерство.

Отвечая на вопрос о том, дадут ли преимущество пилотам тренировки на симуляторах в текущих условиях, Ферстаппен позволил себе иронично прокомментировать новые требования регламента: «Я нашёл дешёвое решение и поменял свой симулятор на Nintendo Switch, чтобы попрактиковаться в «Марио Карт». Поиск грибов проходит довольно успешно. Да, чуть сложнее с синим панцирем, но я работаю над этим. Ракета? Всё ещё не нашёл».

Журналисты также поинтересовались у Макса его мнением о дебюте Айзека Хаджара за Red Bull Racing. Ферстаппен отметил уверенность новичка во время первого гоночного уик-энда, хотя в самой гонке не удалось показать максимальный результат. По мнению Ферстаппена, для команды это был положительный опыт – особенно в момент, когда ему самому пришлось уступить место из-за проблем в квалификации. Гонщик выразил надежду, что Айзек продолжит прогрессировать.

В мае Макс Ферстаппен готовится принять участие в одном из самых известных автоспортивных событий – марафоне «24 часа Нюрбургринга». В ходе пресс-конференции в Китае четырёхкратный чемпион мира по Формуле 1 объяснил свой выбор. По его словам, этот марафон – один из лучших в мировом автоспорте, а трасса идеально подходит для автомобилей класса GT.

«Я давно наблюдаю за гонками GT, у меня много друзей участвовало в этих состязаниях на Нюрбургринге», — сообщил Ферстаппен. – «Все говорят, что это одно из самых привлекательных соревнований. Кроме того, мне нравится управлять машинами этого класса, и как раз в этом году появилась возможность серьезно подготовиться к гонке». По его словам, состав экипажа и уровень участников в этот раз очень сильные, что только добавляет интереса к предстоящему марафону.