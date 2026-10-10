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Ферстаппен: «Сегодняшнюю победу я не считаю победой»

Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Сингапура, воспользовавшись ошибкой Джорджа Расселла. Чемпион признал проблемы со стартом и нацелился на победу в гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.10.2026, 14:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

До сегодняшнего дня Сингапур оставался единственной трассой, на которой Макс Ферстаппен не одерживал побед. Этот пробел он восполнил, выиграв субботний спринт.

При этом старт у гонщика Red Bull получился неудачным: на первых метрах его обошёл Джордж Расселл. Однако уже на третьем круге пилот Mercedes допустил ошибку и разбил машину. После этого Ферстаппену никто не помешал спокойно довести гонку до победы.

Макс Ферстаппен (1-й): «Старт вновь был просто ужасный, и понятно, что мы должны добиться улучшений, ведь если что-то такое произойдёт завтра, можно будет считать, что моя гонка закончена. Если, конечно, не произойдёт нечто безумное.

Так что, конечно, это была не идеальная ситуация. Но потом нам немного повезло из-за того, что в последнем повороте произошло с Джорджем. После этого я просто хотел спокойно провести гонку и держать всё под контролем, ведь обгонять здесь нельзя, тем более в таких условиях, когда мы ездили на промежуточной резине.

В общем, мы просто старались довести спринт до финиша, и я, конечно, доволен, что выиграл. Но я также знаю, что хочу победить завтра, а не сегодня. Сегодняшнюю победу я не считаю победой, ведь в Сингапуре надо выиграть Гран При. Поэтому сегодня ещё надо будет хорошо провести квалификацию.

Думаю, соперничество обещает быть очень острым, а результаты – очень плотные. И наша задача в том, чтобы постараться всех опередить и в квалификации и стать лучшими. Надеюсь, нас ждёт интересная борьба!»

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Источник

Макс Ферстаппен (649)Red Bull Racing (1073)

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