Ферстаппен: "С темпом всё катастрофически плохо"

В ходе квалификации к спринтерской гонке пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен отметил проблемы с работой трансмиссии своего автомобиля. Несмотря на это, голландский гонщик смог пробиться в финальную сессию, однако его результат оказался лишь восьмым.

Макс Ферстаппен после заездов рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда. По его словам, на протяжении всего дня возникали различные неприятности, а темп был далёк от ожидаемого. Гонщик подчеркнул, что главной проблемой стала нехватка сцепления с трассой, а также отсутствие баланса в поведении машины.

По словам Ферстаппена, наибольшие трудности возникали именно в поворотах, где команда теряла значительное количество времени. Он также добавил, что существовали и второстепенные сложности, однако основное беспокойство вызвали именно проблемы с прохождением поворотов.

Пилот Red Bull выразил сомнения относительно возможности существенных изменений к следующей квалификации, отметив, что команде предстоит проанализировать ситуацию и попытаться найти пути для улучшения результатов.