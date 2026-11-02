«Пришлось попотеть, чтобы удержать Льюиса»: Ферстаппен

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран При Мехико, опередив в напряжённой борьбе Льюиса Хэмилтона. После финиша гонщик Red Bull Racing рассказал о своей третьей победе в сезоне и 74-й в карьере.

Айзек Хаджар уже на первом круге потерял позиции: в шестом повороте Джордж Расселл отправил его в разворот. В результате гонщик не набрал очков.

Макс Ферстаппен (1-й): «Сегодня получилась очень напряжённая гонка. Думаю, именно первый старт и определил итог для меня – первый круг получился просто отличным.

После мы придерживались немного иной стратегии, поскольку машине немного не хватало скорости. Но я боролся до конца, и мы с командой принимали правильные решение в нужные моменты.

Штраф Шарля Леклера позволил выйти в лидеры, но соперники постоянно были рядом, так что оказалось непросто. На последних кругах пришлось как следует попотеть, чтобы удержать Льюиса позади.

Прямая перед первым поворотом очень длинная, а в самом повороте серьёзная кочка, поэтому нужно было тщательно выбирать точку торможения и действовать с осторожностью. Впрочем, это уже своего рода традиция, когда в первом повороте две машины ведут борьбу за лидерство.

Просто невероятно, какой сезон провёл Кими Антонелли! Добиться такого результата в столь юном возрасте – это впечатляет. Здорово видеть, как вся команда празднует вместе с ним. Семья Кими на трассе, так что я уверен, что у него очень эмоциональный день. Я им очень горжусь».

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