Ферстаппен признался, что немного волновался перед стартом

Red Bull известна своими необычными акциями. Компания почти не прибегает к традиционной рекламе, предпочитая привлекать внимание уникальными событиями: прыжком из стратосферы, глобальной футбольной франшизой и двумя командами в Формуле 1. В Red Bull стремятся связать свою продукцию с чем-то особенным.

Вчерашнюю гонку «Макс vs 100» в Red Bull назвали «самой масштабной в истории гонкой на картинге». Хотя полноценной борьбы в этом заезде не было, мероприятие получилось весьма забавным.

Четырехкратный чемпион Формулы 1 стартовал 101-м на специально подготовленной картинговой трассе автодрома в Сильверстоуне. Всего за 35 минут Макс обошел всех соперников.

Профессиональных гонщиков среди участников не было. На старт пригласили футболистов, блогеров, представителей прессы, рестораторов и болельщиков из 40 разных стран мира. Пока они осваивались с управлением, Макс уже на первом круге обогнал 63-х соперников, просто проехав мимо.

За 35 минут гонки Макс в среднем обгонял другие карты каждые 21 секунду. После финиша он поделился впечатлениями.

Макс Ферстаппен: «Когда я вышел на стартовую решетку и увидел впереди сотню картов, я немного заволновался. После первого круга, где я устроил настоящую битву, я подумал: «Кажется, ситуация под контролем!» Стало по-настоящему весело, и как только я вошел в ритм, начал обгонять их одного за другим и увидел, что разрыв сокращается, это было очень волнительно.

Здорово снова сесть за руль карта и вернуться к истокам, это напомнило мне о былых гонках. Трасса очень красивая, отлично спроектированная, и было здорово, что все данные передавались по радио. У меня был отличный день, и я рад, что одержал победу!»