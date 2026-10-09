Ферстаппен совершил обгон под жёлтым флагом, но избежал наказания

Стюарды Гран При Сингапура изучили эпизод, произошедший в первой сессии пятничной квалификации к спринту. Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона на участке трассы, где действовали жёлтые флаги.

В ходе разбирательства были рассмотрены записи камер, телеметрия и радиопереговоры. Стюарды также выслушали обоих гонщиков и представителей команд. Они установили, что Ферстаппен находился на быстром круге и обошёл Хэмилтона между седьмым и восьмым поворотами под одиночными жёлтыми флагами. При этом Льюис снизил скорость и сместился вправо, чтобы пропустить Макса.

В зоне действия жёлтых флагов Макс полностью отпустил педаль газа. В момент обгона его скорость была примерно на 70 км/ч ниже показателя на быстром круге. Гонщик Ferrari, в свою очередь, затормозил ещё сильнее — его скорость составляла менее 60 км/ч. Поэтому разница в скорости между двумя машинами во время обгона оказалась значительной.

Макс объяснил стюардам, что избежать обгона можно было только с помощью экстренного торможения. По его мнению, это могло привести к потенциально опасной ситуации.

Стюарды признали, что Ферстаппен нарушил правила, обогнав Хэмилтона под жёлтыми флагами. Однако они отметили, что «обгон стал неудачным следствием значительной разницы в скорости сближения», и решили не применять к гонщику Red Bull Racing штрафные санкции. Таким образом, Макс Ферстаппен сохранил первое место на старте спринта.