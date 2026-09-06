Ферстаппен о гонке: «Некоторые дуэли получились интересными»

Макс Ферстаппен занял третье место в Монце. По итогам непростой гонки гонщик отметил, что рад подняться на подиум.

Макс Ферстаппен (3-й): «Некоторые дуэли получились интересными. По сравнению с соперниками у нас возникли серьёзные проблемы с использованием энергии со второго по четвертый поворот, поэтому мне часто приходилось атаковать по внешнему радиусу.

В целом, сегодня машине не хватало максимальной скорости, поэтому я просто пытался сохранять позицию, но они были чуть быстрее. Какое-то время я старался остаться на дистанции атаки, но в какой-то момент потерял эту возможность и решил просто ехать свою гонку.

Я доволен третьим местом и тем, что оказался на подиуме».