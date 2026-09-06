Главная Новости Red Bull Racing Ферстаппен о гонке: «Некоторые дуэли получились интересными»
Новости

Ферстаппен о гонке: «Некоторые дуэли получились интересными»

Макс Ферстаппен объяснил третье место в Монце проблемами с максимальной скоростью и использованием энергии, но остался доволен подиумом по итогам гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.09.2026, 18:42·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен занял третье место в Монце. По итогам непростой гонки гонщик отметил, что рад подняться на подиум.

Макс Ферстаппен (3-й): «Некоторые дуэли получились интересными. По сравнению с соперниками у нас возникли серьёзные проблемы с использованием энергии со второго по четвертый поворот, поэтому мне часто приходилось атаковать по внешнему радиусу.

В целом, сегодня машине не хватало максимальной скорости, поэтому я просто пытался сохранять позицию, но они были чуть быстрее. Какое-то время я старался остаться на дистанции атаки, но в какой-то момент потерял эту возможность и решил просто ехать свою гонку.

Я доволен третьим местом и тем, что оказался на подиуме».

Источник

Макс Ферстаппен (619)Red Bull Racing (1031)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация