Напарник помешал Ферстаппену победить в гонке GT

Выступление Verstappen Racing в 3-часовой гонке GT, завершившейся в Портимао, оставило неоднозначные впечатления. Макс Ферстаппен и его напарники действовали активно, отыграли немало позиций, а спорткар Mercedes-AMG GT3 Evo с бортовым номером 3 в итоге финишировал девятым.

При этом Бен Барникоут, Крис Лалхэм и Макс настолько быстро опережали соперников после старта с 14-й позиции, что могли рассчитывать на место на подиуме и даже на победу. Однако ход гонки сложился для трио Verstappen Racing не лучшим образом.

В конце второго часа на рестарте Лалхэм провёл слишком агрессивный манёвр против машины №48 и отправил её в разворот. За это гонщик получил штрафной проезд по пит-лейн. К тому моменту он боролся за 5-ю позицию, но после наказания и смены пилота, когда за руль сел Ферстаппен, Mercedes в цветах Red Bull опустился за пределы первой десятки.

Фото: F1news.ru

Затем за какие-то полчаса Макс опередил 14 машин и пересёк финишную черту девятым. Поэтому после завершения гонки он всё же улыбался. Выступление Ферстаппена понравилось зрителям на главной трибуне португальского кольца: когда гонщик выбрался из машины, болельщики встретили его овацией.