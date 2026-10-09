Макс Ферстаппен: «На мягкой резине машина словно ожила»

Макс Ферстаппен продолжил серию сильных выступлений, которая началась с поула и победы в Сепанге. В Сингапуре гонщик Red Bull Racing показал лучший результат в квалификации к спринту. При этом итог ещё может измениться: четырёхкратного чемпиона мира вызвали к стюардам из-за возможного нарушения правил жёлтых флагов.

Макс Ферстаппен (1-й): «В Сингапуре всё всегда на грани, в том числе по ходу быстрого круга ты атакуешь настолько агрессивно, насколько считаешь возможным, и на некоторых участках трассы едешь совсем близко к стенам.

Но когда мы поставили мягкие шины, появилось ощущение, словно машина ожила, чего я даже не ожидал. Разумеется, я очень доволен, что показал лучший результат. Думаю, несколько предыдущих гонок мы провели уже намного увереннее, хотя на сингапурской трассе всё-таки проявляются небольшие слабости нашей машины, но несмотря на это нам удаётся неплохо выступать.

А вообще здесь как в сауне, и мы стараемся подготовиться к таким условиям, выполняем в сауне некоторые упражнения, но тут всегда очень жарко. Поэтому мы пытаемся как-то охладиться – в том числе в паузах между заездами. Ведь весь кокпит буквально раскалён, и ты это чувствуешь – жарко всему телу, ногам, голове… В общем, это довольно некомфортно.

Но это отличительная черта сингапурского уик-энда, и нам она даже по-своему нравится».