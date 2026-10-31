Ферстаппен заявил: «На месте Лоусона я бы вёл себя умнее»

Макс Ферстаппен показал пятый результат по итогам пятничных тренировок в Мехико. При этом четырёхкратный чемпион мира не был сильно расстроен, поскольку уступил лидеру чуть больше трёх десятых. Кроме того, гонщик прокомментировал инцидент с Лиамом Лоусоном из Racing Bulls.

Макс Ферстаппен (5-й): «Вероятно, сессию можно было бы провести немного лучше, хотя, с другой стороны, мы не так уж далеко от лидеров, но надо просто продолжить работу над тонкими настройками машины. Впрочем, то же самое могут сказать и остальные.

Разумеется, пока впечатления не самые лучшие, но когда мы смотрим на остальных, то становится понятно, что у всех сложности из-за дефицита сцепления.

Что касается проблем во время отработки процедуры старта, то пока никаких перемен к лучшему я не вижу. Мы знаем, что в этой области у нас не всё хорошо, и в короткой паузе между двумя уик-эндам никаких волшебных решений придумать нельзя.

Если говорить об инциденте с Лиамом Лоусоном, из-за которого мы вызваны к стюардам, то я бы не стал говорить, что он произошёл из-за неудачного стечения обстоятельств. По-моему, он произошёл из-за того, что кто-то действовал не очень умно.

В конце концов на мой уик-энд это никак не повлияет, но на его месте я бы вёл себя немного умнее. Для гонщика, который борется за место в команде, это не самое разумное поведение».

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