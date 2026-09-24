Ферстаппен: «На этой трассе мы в числе лидеров»

В четверг Айзек Хаджар вновь сел за руль Red Bull после перерыва. Его день оказался не без проблем, тогда как Макс Ферстаппен смог полностью выполнить намеченную программу.

Макс Ферстаппен (3-й): «День прошёл неплохо, я доволен машиной. Мы уточняли некоторые моменты, пытались добиться большей эффективности – хорошее начало уик-энда.

Похоже, на этой трассе мы в числе лидеров и сможем бороться за подиум, но нужно ещё немного прибавить в скорости. Новинки работают хорошо, что настраивает на оптимизм, посмотрим, как всё сложится завтра».

Айзек Хаджар (9-й): «Я рад вернуться за руль. Из-за проблем с коробкой передач я смог проехать лишь несколько кругов, но очень доволен ощущениями от машины.

Ни в первой, ни во второй тренировке мне не удалось проехать быстрый круг, поэтому сложно судить о реальном темпе, но у нас есть третья тренировка, чтобы добиться большего.

С новинками машина кажется более эффективной, чем та, на которой я выступал в Будапеште. Думаю, мы в одной лиге с McLaren и Ferrari. С нетерпением жду завтрашнего возвращения на трассу».