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Ферстаппен: «На этой трассе мы в числе лидеров»

Макс Ферстаппен оценил темп Red Bull после тренировок, а Айзек Хаджар рассказал о проблемах с коробкой передач и шансах команды на подиум.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2026, 18:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг Айзек Хаджар вновь сел за руль Red Bull после перерыва. Его день оказался не без проблем, тогда как Макс Ферстаппен смог полностью выполнить намеченную программу.

Макс Ферстаппен (3-й): «День прошёл неплохо, я доволен машиной. Мы уточняли некоторые моменты, пытались добиться большей эффективности – хорошее начало уик-энда.

Похоже, на этой трассе мы в числе лидеров и сможем бороться за подиум, но нужно ещё немного прибавить в скорости. Новинки работают хорошо, что настраивает на оптимизм, посмотрим, как всё сложится завтра».

Айзек Хаджар (9-й): «Я рад вернуться за руль. Из-за проблем с коробкой передач я смог проехать лишь несколько кругов, но очень доволен ощущениями от машины.

Ни в первой, ни во второй тренировке мне не удалось проехать быстрый круг, поэтому сложно судить о реальном темпе, но у нас есть третья тренировка, чтобы добиться большего.

С новинками машина кажется более эффективной, чем та, на которой я выступал в Будапеште. Думаю, мы в одной лиге с McLaren и Ferrari. С нетерпением жду завтрашнего возвращения на трассу».

Источник

Макс Ферстаппен (634)Айзек Хаджар (191)Red Bull Racing (1053)

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