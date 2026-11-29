Макс Ферстаппен занял четвёртое место на этапе в Катаре. Этого результата оказалось достаточно, чтобы по итогам сезона стать вице-чемпионом мира 2026 года. Его напарник по Red Bull Racing Айзек Хаджар финишировал восьмым.

Макс Ферстаппен (4-й): «По ходу моей гонки мало что происходило, и пришлось опять постоянно сражаться с машиной. На первом круге, когда Айзек ехал впереди меня, он вылетел за пределы трассы, и левая половина моей машины тоже оказалась на обочине, после чего на ней осталось множество мелких дырочек, что, конечно, сказалось на скорости.

Поэтому на первом отрезке дистанции у меня были большие сложности, но на двух следующих ситуация стала получше, поскольку нам удалось немного скорректировать баланс.

Хотя, конечно, наши дела шли недостаточно хорошо – я могу сравнивать только с победителем гонки, а Кими Антонелли был далеко впереди нас. Ориентироваться надо только на него, а мы, конечно, сильно отставали от Mercedes.

Но думаю, что вторую половину сезона мы провели уверенно, это точно, хотя в первой нам пришлось непросто – было множество проблем, зато мы многому научились. Вторая половина чемпионата складывается намного более позитивно, и надо просто продолжать работать и продолжать учиться.

В этот уик-энд проявилось, что на скоростных трассах нам не хватает прижимной силы, и это один из аспектов, в которых нам нужно подтянуться за зимнее межсезонье».

Айзек Хаджар (8-й): «Я пока не знаю, в какой именно момент машина получила повреждения, но это произошло на двух первых кругах и сразу сказалось на моём темпе. Особенно серьёзные сложности были во всех скоростных поворотах, и мой первый отрезок дистанции был испорчен.

А потом и пит-стоп тянулся очень долго, потому что на моей машине меняли переднее крыло, вот и всё. Какие-то очки я заработал, но это меня не радует, ведь я стартовал пятым, а финишировал восьмым. И вообще, гонка была очень скучной, ведь на этой трассе невозможно обгонять, поэтому я просто ехал в двух секундах позади Шарля Леклера, фактически за ним застряв.

Задача была в том, чтобы просто добраться до финиша, но теперь я уже думаю о следующей гонке».