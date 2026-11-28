В Катаре Айзек Хаджар в шестой раз за сезон оказался быстрее Макса Ферстаппена в квалификации и занял пятое место. Пилоты Red Bull Racing ожидают непростой гонки, в которой им предстоит бороться с соперниками из McLaren за третью позицию на подиуме.

Айзек Хаджар (5-й): «Я ставил перед собой цель занять третье место. Гонщики Mercedes вообще на другом уровне, но третье место было вполне достижимо. По крайней мере, оно казалось достижимым до того момента, пока гонщики McLaren не сработали лучше нас.

Что же, такова реальность. Думаю, на последнем быстром круге я мог отыграть ещё одну десятую, но не получилось».

Макс Ферстаппен (6-й): «До сих пор уик-энд складывается для нас не лучшим образом. Мне никак не удаётся найти правильный баланс, из-за чего машина ощущается несобранной – в этом и состоит главная проблема.

К тому же, это наглядно показывает, в чём мы уступаем соперникам на трассах подобного типа с большим количеством быстрых поворотов – нам не хватает аэродинамической эффективности, и мы просто не дотягиваем до уровня соперников.

В медленных поворотах мы выглядим неплохо, в среднескоростных – тоже более-менее, но в Катаре преобладают быстрые и затяжные повороты, а в таких условиях машине приходится непросто. Кроме того, в затяжных поворотах не удаётся добиться того, чтобы баланс оставался стабильным на протяжении всего поворота.

Вряд ли мы сможем навязать борьбу Mercedes, но с McLaren постараемся всерьёз побороться. Мы ведём с ними борьбу в Кубке конструкторов и, конечно, хотим остаться впереди. Легко не будет – мы проводим по-настоящему сложный уик-энд».