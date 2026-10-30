Ферстаппен рассказал: «Мы с Риккардо обсуждали участие в Ле-Мане»

Кими Антонелли и Валттери Боттас в четверг пропустили подготовку к уик-энду на мексиканской трассе из-за плохого самочувствия. Макс Ферстаппен не считает неожиданным, что в конце сезона здоровье иногда подводит гонщиков и сотрудников команд: организм не всегда выдерживает нагрузку строенных этапов.

«Строенные этапы дают серьёзную нагрузку на организм, – сказал Макс Ферстаппен в Мехико. – Иногда просто не везёт и можно подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию.

Обычно в это время года начинают болеть не только гонщики, но и механики, и другие сотрудники команд. Организм испытывает большие нагрузки, и в какой-то момент ему просто требуется время на восстановление.

Важно следить за своим состоянием. В одни годы такие нагрузки переносятся лучше, в другие – хуже. С годами ты учишься лучше понимать свой организм, но некоторые вещи всё равно невозможно предусмотреть, и это всегда очень тяжело.

Для меня сложнее всего в строенных этапах то, что между гонками не получается вернуться домой и провести время с семьёй. Сейчас именно это мне больше всего не нравится в таком графике».

Макс Ферстаппен также высказался о словах Даниэля Риккардо. В свежем выпуске подкаста Beyond the Grid австралиец рассказал, что хотел бы выступить в марафоне «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем.

«Он умный парень, если выбрал меня в свой экипаж! – ответил Макс. – Посмотрим, ведь в этом вопросе многое зависит от обстоятельств.

Если я решу выступить в Ле-Мане, то хочу подойти к этому серьёзно и как следует подготовиться. Сейчас у меня нет такой возможности с учётом всех остальных дел и проектов за пределами Формулы 1. Я просто не могу уделить этому достаточно времени.

Для меня его слова не стали новостью – мы уже обсуждали это. Мы с Даниэлем довольно много общаемся, но мы с ним не из тех, кто считает нужным рассказывать обо всём публично. Многое остаётся между нами.

Даниэль сам говорил, что не видит смысла возвращаться в гонки на полный сезон, но разовые выступления его вполне могут заинтересовать. Почему бы и нет? Но я уверен, что он согласится со мной в том, что если мы решим заняться этим проектом, то всё нужно делать правильно, и у нас должен быть реальный шанс на победу.

Чтобы на равных бороться с гонщиками, которые проводят полный сезон, нужно очень хорошо подготовиться, а для этого нужно найти подходящее время».