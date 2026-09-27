Ферстаппен заявил: «Мы оба атаковали изо всех сил»

Силовые установки Red Bull Ford показали высокую конкурентоспособность в Баку. Команда уступила по скорости только Mercedes, а после финиша Макс Ферстаппен оценил итоги удачного уик-энда.

Вопрос: Макс, отличная гонка! Учитывая, насколько близко с Джорджем вы финишировали, каким мог быть результат, если бы вы стартовали выше восьмого места?

Макс Ферстаппен: Даже если бы я стартовал вторым, обогнать Джорджа, учитывая его темп, было бы очень сложно. Возможно, я мог бы лучше держаться за ним на первом отрезке. Но потом ты заезжаешь в боксы, оказываешься вторым, отстаешь, и тогда, вероятно, гонка сложилась бы точно так же — мы бы просто подстегивали друг друга.

Более высокая стартовая позиция, безусловно, упростила бы первый отрезок гонки: мне не пришлось бы обгонять всех, кого мне пришлось обгонять. При этом в гонке шины Soft работали лучше, чем Medium. Первые несколько кругов я проехал очень здорово, но затем шины Medium просто перестали работать. Поэтому мне нужно было максимально продлить этот отрезок и как можно дольше оставаться на трассе.

Автомобиль безопасности появился на трассе очень вовремя и позволил мне перейти на Soft. Последние круги были особенно приятными — износа практически не было. Мы оба атаковали изо всех сил до самого финиша, а разрыв составлял около секунды. Это было здорово.

На финишной прямой разница выглядела небольшой. Думаю, это объясняется тем, что на 15-м круге при желтых флагах у Джорджа возник небольшой сбой в работе турбины. На заключительном отрезке гонки отрыв постоянно держался примерно на уровне одной секунды, поэтому, вероятно, с таким результатом мы бы и завершили гонку.

Вопрос: Насколько новинки повысили эффективность машины?

Макс Ферстаппен: По ходу уик-энда машина была в порядке. Правда, во время квалификации возникла проблема с двигателем. У нас по-прежнему есть некоторые ограничения, о которых я не раз говорил. Вероятно, в этом году мы с ними не справимся, поэтому при подготовке к следующему сезону предстоит проделать большую работу. Но баланс машины был отличным. Однако, если в Малайзии соперники из Mercedes представят свои новинки, нам будет немного сложнее.

Вопрос: В Баку вы заработали седьмой подиум в этом сезоне и были близки к победе. На каких трассах в этом году вы сможете выступить столь же конкурентоспособно?

Макс Ферстаппен: Пока не знаю. Если в Mercedes представят новинки и они сработают, это ещё больше осложнит нашу задачу. Но мы будем полностью выкладываться каждый уик-энд, а если представится возможность, постараемся её использовать.