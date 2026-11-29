В конце мая, после участия в «24-х часах Нюрбургринга», Макс Ферстаппен рассказал о возможном выступлении в ещё одном суточном марафоне — «24-х часа Дайтоны». Гонка проходит в конце января в США и не пересекается с этапами Формулы 1. По слухам, официальное подтверждение участия Макса может появиться на следующей неделе.

На прошлой неделе, перед Гран При Лас-Вегаса, Ферстаппен посетил автодром в Дайтоне. Изначально сообщалось, что поездка главным образом связана со съемками для Red Bull. Однако Макс подтвердил, что рассматривает возможность вернуться во Флориду в январе и принять участие в гонке. Он также хотел бы пилотировать машину класса GT3, чтобы побороться за победу в классе GTD Pro.

При этом Макс рассчитывает привлечь спонсора, который полностью или частично профинансирует его участие в гонке. Вероятно, с поиском такой поддержки проблем не возникнет.

Макс Ферстаппен: «Всё всегда начинается с бюджета. Мне не нравится оплачивать всё полностью из своего кошелька. Думаю, это многим не нравится. Неважно, сколько у тебя денег.

Но посмотрим. Я хотел бы участвовать во всех гонках на выносливость, но мне нравится делать это правильно – хорошо подготовиться, с правильной командой. Я выступаю не просто для участия. Я выступать, чтобы побеждать».

Тесты перед «24 часа Дайтоны» запланированы на период с 22 по 24 января. Сама гонка состоится с 28 по 31 января.