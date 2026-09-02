«Монца – старая добрая скоростная трасса!» — Ферстаппен

Гран При Италии станет непростым испытанием для Red Bull Racing. Айзек Хаджар продолжает восстанавливаться после травмы руки, поэтому его снова заменит Лиам Лоусон. Кроме того, Макс Ферстаппен пропустит первую тренировку, а за руль его машины сядет Аюму Иваса…

Макс Ферстаппен: «В Зандфорте я был расстроен тем, что не смог финишировать, но всё же по-настоящему рад увидеть болельщиков на трассе в последнем домашнем Гран При и поблагодарить их за все воспоминания.

Впереди Монца, и пока сложно предсказать, насколько мы будем конкурентоспособны. Нам нужно прибавить в разных областях, чтобы добиться хорошего баланса и приблизиться к темпу лидеров.

Мне нравится Монца. Это старая добрая скоростная трасса с невероятными болельщиками – я всегда с удовольствием туда приезжаю. Обычно мы неплохо выглядим в Монце, посмотрим, что получится на этот раз».

Лиам Лоусон: «Я рад слышать, что Айзек постепенно восстанавливается и скоро вернётся за руль, но хорошо и то, что у меня будет ещё один уик-энд с командой.

В Зандфорте я получил полезный опыт работы с этой машиной, который постараюсь использовать в Монце. Это совершенно другая трасса, с другими требованиями, но я с нетерпением жду возможности развить успех прошлого уик-энда».

Аюму Иваса: «Я очень рад вернуться за руль и выйти на трассу во время первой тренировки в Монце. Работа с командой на тренировке в Барселоне позволила мне получить новый опыт, изучить новые правила и адаптироваться к ним. Теперь я смогу использовать на практике то, чему научился на симуляторе, проверить, насколько эффективна моя подготовка».