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«Монца – старая добрая скоростная трасса!» — Ферстаппен

Гран При Италии: Макс Ферстаппен пропустит первую тренировку Red Bull, его заменит Аюму Иваса, а Лиам Лоусон вновь выступит вместо Айзека Хаджара.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2026, 17:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гран При Италии станет непростым испытанием для Red Bull Racing. Айзек Хаджар продолжает восстанавливаться после травмы руки, поэтому его снова заменит Лиам Лоусон. Кроме того, Макс Ферстаппен пропустит первую тренировку, а за руль его машины сядет Аюму Иваса…

Макс Ферстаппен: «В Зандфорте я был расстроен тем, что не смог финишировать, но всё же по-настоящему рад увидеть болельщиков на трассе в последнем домашнем Гран При и поблагодарить их за все воспоминания.

Впереди Монца, и пока сложно предсказать, насколько мы будем конкурентоспособны. Нам нужно прибавить в разных областях, чтобы добиться хорошего баланса и приблизиться к темпу лидеров.

Мне нравится Монца. Это старая добрая скоростная трасса с невероятными болельщиками – я всегда с удовольствием туда приезжаю. Обычно мы неплохо выглядим в Монце, посмотрим, что получится на этот раз».

Лиам Лоусон: «Я рад слышать, что Айзек постепенно восстанавливается и скоро вернётся за руль, но хорошо и то, что у меня будет ещё один уик-энд с командой.

В Зандфорте я получил полезный опыт работы с этой машиной, который постараюсь использовать в Монце. Это совершенно другая трасса, с другими требованиями, но я с нетерпением жду возможности развить успех прошлого уик-энда».

Аюму Иваса: «Я очень рад вернуться за руль и выйти на трассу во время первой тренировки в Монце. Работа с командой на тренировке в Барселоне позволила мне получить новый опыт, изучить новые правила и адаптироваться к ним. Теперь я смогу использовать на практике то, чему научился на симуляторе, проверить, насколько эффективна моя подготовка».

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