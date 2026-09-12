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Ферстаппен отметил хорошую управляемость болида в квалификации

Макс Ферстаппен назвал третье место в квалификации Гран При Испании отличным результатом, а Лиам Лоусон повторил лучший результат сезона, став восьмым.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2026, 18:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен кратко прокомментировал итоги квалификации Гран При Испании. Представитель Red Bull Racing занял третье место и остался доволен своим результатом. Его напарник Лиам Лоусон показал восьмое время, повторив лучший результат в этом сезоне.

Макс Ферстаппен (3-й): «Я считаю, что для нас квалификация сложилась очень хорошо. По крайней мере, для меня. Третье место – отличный результат.

Нам удалось добиться от машины того, чтобы она хорошо управлялась в квалификации. Благодаря этому я мог атаковать в каждом повороте так, как мне удобно. Так что да, третье место – очень хороший результат».

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