Ферстаппен отметил хорошую управляемость болида в квалификации

Макс Ферстаппен кратко прокомментировал итоги квалификации Гран При Испании. Представитель Red Bull Racing занял третье место и остался доволен своим результатом. Его напарник Лиам Лоусон показал восьмое время, повторив лучший результат в этом сезоне.

Макс Ферстаппен (3-й): «Я считаю, что для нас квалификация сложилась очень хорошо. По крайней мере, для меня. Третье место – отличный результат.

Нам удалось добиться от машины того, чтобы она хорошо управлялась в квалификации. Благодаря этому я мог атаковать в каждом повороте так, как мне удобно. Так что да, третье место – очень хороший результат».

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