Ферстаппен: кочки делают задачу в Остине ещё сложнее

Макс Ферстаппен показал третье время во второй тренировке Гран При США. Подводя итоги первого дня гоночного уик-энда в Остине, пилот Red Bull Racing отметил, что большое количество кочек на трассе осложнило поиск оптимальных настроек.

Айзек Хаджар завершил сессию на девятой позиции, уступив напарнику почти секунду. По словам пилота, причиной результата стали неподходящие настройки.

Макс Ферстаппен (3-й): «Хорошее начало уик-энда. На этой трассе всегда сложно найти компромисс, чтобы настройки подходили медленным и быстрыми поворотами. Кочки ещё больше усложняют задачу, но всё равно нужно найти правильный баланс и войти в ритм. Именно этим мы занимались в первой и второй тренировках.

Нам ещё предстоит поработать над балансом машины, но, в целом, день получился неплохим».

Айзек Хаджар (9-й): «Первая тренировка прошла хорошо. Как и ожидалось, на трассе было много кочек, но мы сделали из этого выводы.

Перед второй тренировкой команда изменила настройки, но решение не сработало так, как мы хотели – у меня возникли проблемы на шинах Soft по сравнению с Medium. На первом секторе шины работали хорошо, но на оставшейся части круга начинались проблемы из-за перегрева резины.

Остаются области, над которыми нужно поработать, особенно это касается баланса машины. Пятничные тренировки даются не просто так, и в субботу мы постараемся добиться максимума».