Ферстаппен заявил: «Келли понимает меня лучше других»

В напряжённой осенней части сезона Формулы 1 осталось лишь два свободных уик-энда — на этой неделе и в середине ноября. Многие гонщики отправились домой, чтобы провести время с семьями и друзьями, однако Макс Ферстаппен в этот уик-энд выступит на этапе GT World Challenge в Портимао.

Гонщика спросили, как его подруга Келли Пике воспринимает столь плотный график и его решение вновь отправиться на гонки вместо того, чтобы провести время дома с детьми.

Макс Ферстаппен: «Келли из семьи гонщиков, они много лет участвуют в гонках. Думаю, она понимает мою занятость гораздо лучше других.

Мы пытаемся придумать, что можно сделать в этой ситуации, но она знает, что мне тоже нужно чувствовать себя счастливым — это важно для нас обоих. Мы всегда стараемся найти компромисс — и с моей стороны, и с её стороны, чтобы как можно больше времени проводить вместе.

Но она не против. Ей нравятся гонки, и это нам помогает».