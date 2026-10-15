Главная Новости Макс Ферстаппен Ферстаппен заявил: «Келли понимает меня лучше других»
Новости

Ферстаппен заявил: «Келли понимает меня лучше других»

Макс Ферстаппен рассказал, как Келли Пике относится к его выступлению в GT World Challenge в Портимао, плотному графику и поиску компромиссов в семье.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 15:22·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В напряжённой осенней части сезона Формулы 1 осталось лишь два свободных уик-энда — на этой неделе и в середине ноября. Многие гонщики отправились домой, чтобы провести время с семьями и друзьями, однако Макс Ферстаппен в этот уик-энд выступит на этапе GT World Challenge в Портимао.

Гонщика спросили, как его подруга Келли Пике воспринимает столь плотный график и его решение вновь отправиться на гонки вместо того, чтобы провести время дома с детьми.

Макс Ферстаппен: «Келли из семьи гонщиков, они много лет участвуют в гонках. Думаю, она понимает мою занятость гораздо лучше других.

Мы пытаемся придумать, что можно сделать в этой ситуации, но она знает, что мне тоже нужно чувствовать себя счастливым — это важно для нас обоих. Мы всегда стараемся найти компромисс — и с моей стороны, и с её стороны, чтобы как можно больше времени проводить вместе.

Но она не против. Ей нравятся гонки, и это нам помогает».

Источник

Макс Ферстаппен (657)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация